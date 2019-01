Jorrit Bergsma verraste zichzelf zondag een beetje met zijn baanrecord in Thialf. Zijn tijd van 12.43,70 leverde hem de Nederlandse titel op de 10.000 meter op.

"Ik was absoluut niet vertrokken met het baanrecord in mijn achterhoofd", bekende de 32-jarige Fries na afloop van zijn gouden rit in Heerenveen. "Het was echter een toprit. Ik heb er echt van genoten, ook door de geweldige steun van het publiek."

Bergsma, die dit seizoen nog weinig successen had geboekt op de langebaan, was trots dat hij het baanrecord van Sven Kramer uit de boeken reed. "Het is mijn eerste baanrecord ooit in Thialf, dat maakt deze rit extra bijzonder. Ik bouwde de race goed op en kon de rondetijden in de slotfase goed afbouwen."

De titelverdediger op de langste afstand zag zijn directe tegenstander Patrick Roest op ruime achterstand het zilver pakken. "Ik verwachtte nog een aanval van Roest, maar die bleef uit. Ik had mede daardoor bij mijn finish zelfs nog wat energie over. Dat zegt toch wel wat over mijn huidige niveau."

Door zijn vijfde titel op de 10.000 meter bij de nationale kampioenschappen is Bergsma geplaatst voor de langste afstand bij de WK afstanden in februari in Inzell.

De Fries zint op revanche, nadat hij op de Olympische Spelen van Pyeongchang eerder dit jaar het goud aan de Canadees Ted-Jan Bloemen moest laten. "In Inzell ga ik natuurlijk vol voor de titel."