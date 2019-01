Esmee Visser deed zaterdagnacht door een flink aantal hoestbuien amper een oog dicht en dus schoot haar teleurstellende vierde plek op de 3 kilometer nog een paar keer door haar hoofd. Zondag nam ze revanche door op 'haar' 5 kilometer de nationale titel te veroveren.

"Ik heb vannacht toch wel een paar keer moeten slikken door die 3 kilometer", aldus de 22-jarige Visser, die zaterdag in tranen was omdat ze op 3.000 meter nipt naast kwalificatie voor de WK afstanden greep. "Ik had mezelf daarom opgelegd dat ik het op de 5 kilometer wel moest halen en ik ben heel blij dat het gelukt is."

De olympisch kampioene op de langste afstand, die al een week flink verkouden is, schaatste zondag op de 5.000 meter naar de tweede tijd ooit gereden in Thialf: 6.49,49. Daarmee was ze ruim sneller dan de nummer twee, de veertigjarige Carien Kleibeuker.

"Het is wel grappig: eigenlijk was ik best tevreden over mijn 3 kilometer. Mijn tijd was gewoon goed, zeker voor hoe ik me voelde", stelde Visser. "Maar ik was ook teleurgesteld, omdat ik zo dicht bij WK-kwalificatie zat. Als topsporter baal je toch van het resultaat, dan wil je al snel vergeten wat erachter zit."

En dus was er twijfel bij de Beinsdorpse richting de 5 kilometer. "Mensen zeiden tegen me: 'Dat is jouw afstand, het gaat je wel lukken.' Maar als je niet helemaal fit bent, moet je het nog wel even doen. Mijn lichaam is ook maar een lichaam, als het niet meer wil, wil het niet meer."

Die zorgen bleken nergens voor nodig, want Visser maakte haar favorietenrol meer dan waar in Thialf. "Wat het verschil was tussen gisteren en vandaag? Niks. De 5 kilometer is gewoon meer mijn afstand."

'Lastig om aan verwachtingen te voldoen'

Visser, die pas haar eerste Nederlandse titel pakte, zal door haar sterke optreden bij de NK over anderhalve maand ook de grote favoriet zijn op de 5 kilometer bij de WK afstanden in Inzell (7-10 februari).

"Ja, dat kan ik niet ontkennen", stelde de Europees kampioene op de 3 kilometer met een flauwe glimlach. "Al voelt het voor mezelf niet zo. Kijk, ik stel ook hoge doelen voor mezelf, maar ik vind het nog steeds soms lastig om aan de verwachtingen van de buitenwereld te voldoen."

"Bij dit NK werd voor mijn start omgeroepen dat ik Europees en olympisch kampioen ben. Dat is mooi, maar ik krijg dan wel het idee dat de mensen denken dat het vanzelfsprekend is dat ik hier ook weer even win. Maar dit is voor mij ook weer een mooie mijlpaal, mijn eerste nationale titel."

Visser vertelt zichzelf in het seizoen na haar zo verrassende olympische titel af en toe dat ze alles een beetje moet kunnen relativeren. "Soms denk ik: was ik nog maar onbekend", zei ze met een knipoog. "Maar nee, ik zou al deze mooie dingen niet willen missen."