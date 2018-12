Kjeld Nuis heeft zondag op de 1.000 meter zijn tweede gouden medaille gewonnen bij de NK afstanden in Thialf. Jorrit Bergsma pakte voor de vijfde keer de Nederlandse titel op de 10 kilometer door het baanrecord van de afwezige Sven Kramer te verbreken.

Nuis was op de 1.000 meter maar een tiende sneller dan zijn ploeggenoot Thomas Krol, die zilver pakte: 1.08,16 om 1.08,26. Kai Verbij, die de afgelopen twee jaar Nederlands kampioen werd op de kilometer, moest in 1.08,54 genoegen nemen met brons.

De 29-jarige Nuis mag zich nu vijfvoudig Nederlands kampioen 1.000 meter noemen. De regerend olympisch kampioen was ook de beste van 2012 tot en met 2015.

De top drie van de NK afstanden mag naar de WK afstanden, die van 7 tot en met 10 februari in het Duitse Inzell gehouden worden. Nuis (goud) en Krol (brons) plaatsten zich zaterdag op de 1.500 meter ook al voor de WK.

Nuis, Verbij en Krol kwalificeerden zich door hun goede 1.000 meter ook voor het EK sprint (11-13 januari in het Italiaanse Collalbo). Ze eindigden als eerste, tweede en derde in een klassementje over de 1.000 meter en de 500 meter van vrijdag.

Hein Otterspeer was op de 1.000 meter de eerste verliezer. De sprinter van Jumbo-Visma eindigde in 1.09,16 als vierde. Pim Schipper (1.09,43) werd vijfde en Dai Dai Ntab (1.09,80) zesde.

Bergsma rijdt ijzersterke 10 kilometer

Bergsma kwam eerder op zondag op de 10 kilometer uit op een tijd van 12.43,70. Daarmee was hij ruim een seconde sneller dan het vijf jaar oude baanrecord van Kramer (12.45,09). De viervoudig olympisch kampioen heeft nu geen enkel baanrecord meer op zijn thuisbaan in Heerenveen.

Patrick Roest legde het in een rechtstreeks duel af tegen Bergsma, maar de wereldkampioen allround eindigde in 12.50,86 wel als tweede. Hij pakte daarmee het tweede en laatste ticket voor de WK afstanden (7-10 februari in het Duitse Inzell).

Roest had zich eerder bij de NK afstanden op de 1.500 meter (zilver) en de 5.000 meter (goud) al gekwalificeerd voor de WK.

Douwe de Vries (36) haalde met 12.56,61 een tiende van een seconde van zijn persoonlijk record af. Zijn nieuwe toptijd was goed voor brons, maar niet voor WK-kwalificatie. Op de 10 kilometer zijn er maar twee Nederlandse tickets. Bob de Vries (13.06,21) werd vierde en Jouke Hoogeveen (13.06,30) vijfde.

Bergsma en Roest in actie bij hun rit op de 10 kilometer. (Foto: ANP)

Kramer richt zich op EK allround

Kramer maakte zaterdag na de 1.500 meter bekend dat hij de 10 kilometer zou laten schieten. De zesvoudig Nederlands kampioen op de langste afstand wil zijn kwetsbare rug niet te veel belasten in de aanloop naar de EK allround over twee weken in Collalbo. Daarvoor plaatste hij zich in Thialf met de vierde plaats op de 1.500 meter en de derde plek op de 5.000 meter.

Bergsma had daardoor alleen serieuze concurrentie van Roest en de allrounder van Jumbo-Visma had geen antwoord op de versnelling van de Fries. Na 2012, 2014, 2016 en 2017 pakte Bergsma zo zijn vijfde gouden NK-medaille op de 10 kilometer.

De olympisch kampioen van 2014 hoopt over ruim een maand voor de derde keer wereldkampioen te worden op de 10 kilometer. Vrijdag plaatste Bergsma zich door een tweede plek op de 5 kilometer ook op die afstand al voor het toernooi in Inzell.