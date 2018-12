Esmee Visser heeft zondag haar eerste Nederlandse titel veroverd. De olympisch kampioene, die al enkele dagen flink verkouden is, was in Thialf de beste op de 5 kilometer. De veertigjarige Carien Kleibeuker pakte zilver en mag ook naar de WK afstanden.

Visser bleef met een tijd van 6.49,49 maar achttien honderdsten boven het bijna twaalf jaar oude baanrecord van de Tsjechische Martina Sábliková (6.49,31). De 22-jarige schaatsster haalde wel bijna een seconde van haar persoonlijke toptijd af.

De Beinsdorpse nam zo revanche voor haar vierde plek van zaterdag op de 3 kilometer. Door die teleurstellende uitslag is ze op die afstand niet geplaatst voor de WK afstanden (7-10 februari in het Duitse Inzell).

Kleibeuker, die niet meer fulltime met haar sport bezig is, reed in het spoor van Visser naar een fraaie tijd van 6.53,97, goed voor de tweede plek en het tweede en laatste ticket voor de WK.

De pupil van Jillert Anema pakte negentien jaar geleden al een keer NK-brons op de langste afstand. Ze staat nu op negen medailles op de 5 kilometer: vier keer goud (2005, 2014, 2015 en 2016), drie keer zilver (2013, 2017 en 2018) en twee keer brons (1999 en 2006).

Antoinette de Jong raakte haar titel op de 5.000 meter kwijt. (Foto: ANP)

Titelverdediger De Jong wordt vierde

Carlijn Achtereekte reed in een prima tijd van 6.56,06 naar het brons, maar dat is op de 5 kilometer niet genoeg voor een WK-ticket. De stayer van Team Jumbo-Visma kwalificeerde zich zaterdag met een derde plek op de 3.000 meter - de afstand waarop ze olympisch kampioene is - wel voor de WK.

Titelverdediger Antoinette de Jong kwam niet verder dan de vierde plek in 6.59,68. De Friezin had dik onder haar persoonlijk record moeten rijden om in de top twee te eindigen.

De Jong plaatste zich eerder op de 1.500 meter (tweede) en de 3 kilometer (eerste) wel voor de WK afstanden. Ze start later op zondag ook nog op de 1.000 meter.