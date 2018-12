Kjeld Nuis was zaterdag niet helemaal tevreden na zijn gouden medaille op de 1.500 meter bij de NK afstanden. De olympisch kampioen schaatste een slechte laatste buitenbocht, een fout die hij zondag op de 1.000 meter hoopt te voorkomen.

"Het was een beetje een beginnersfout", zei Nuis over de laatste buitenbocht van zijn 1.500 meter, waarin hij bijna onderuitging. "Natuurlijk was ik vermoeid, maar ik sneed die bocht gewoon beroerd aan. Daardoor kwam ik te dicht op de blokken te zitten en ging ik bijna op mijn bek."

De sprinter van Team Jumbo-Visma bleef met wat moeite overeind en reed naar een eindtijd van 1.44,02. Zijn ploeggenoot Patrick Roest kwam in de laatste 100 meter nog sterk opzetten, maar moest in 1.44,20 genoegen nemen met zilver.

"Ik viel compleet stil na de misser in de bocht, dus toen zag Patrick ook: jeetje, ik kom echt snel dichterbij", aldus Nuis. "De race had niet 100 meter langer moeten zijn voor mij. Maar ik moet het nu eenmaal hebben van de eerste 1.100 meter en hopen dat de concurrentie me in de laatste ronde niet meer inhaalt. Dat is zaterdag weer gelukt."

'Het is een mooie les'

De pupil van Jac Orie, die zijn derde nationale titel op de 1.500 meter en zijn zevende Nederlandse afstandstitel in totaal mocht vieren, was wel heel tevreden over het eerste deel van zijn race.

"De eerste 1.100 meter was perfect, op het schema van het baanrecord. Alleen bleef ik daarna mijn slagen niet goed afmaken. Ik wilde in de laatste ronde toch nog even aanzetten, ging forceren en maakte daardoor die misser."

"Je kunt en je hoeft helemaal geen extra gas meer te geven, want je rijdt al maximaal. Ik zeg dat heel vaak tegen mezelf, maar het lukte nu even niet. Dat is toch weer een mooie les."

Nuis gaat voor tijd in 1.07 op 1.000 meter

Die les kan Nuis zondag op de slotdag van de NK afstanden toepassen op de 1.000 meter, de afstand waarop hij al vier keer Nederlands kampioen werd. De afgelopen twee seizoenen moest hij de titel op zijn favoriete afstand echter aan Kai Verbij laten.

"Alles doet zeer na deze 1.500 meter", zei Nuis zaterdag. "Maar ik laat me lekker masseren en dan rijd ik morgen een tijd in de 1.07 op de 1.000 meter."

De olympisch kampioen rijdt zondag in de twaalfde en laatste rit van de 1.000 meter tegen Lennart Velema. Titelverdediger Verbij treft een rit eerder Thomas Krol.

Het programma begint om 13.15 uur met de 5 kilometer voor vrouwen, gevolgd door de 10 kilometer voor mannen (14.27 uur), de 1.000 meter voor vrouwen (16.34 uur), de 1.000 meter voor mannen (17.21 uur) en de massastart voor vrouwen (18.11 uur) en mannen (18.28 uur).