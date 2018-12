Carlijn Achtereekte was zaterdag waarschijnlijk de gelukkigste schaatsster op het podium van de 3 kilometer bij de NK afstanden. De olympisch kampioene bewees met haar derde plek dat ze weer terug is na een slechte seizoenstart.

"Het is misschien wat raar om zo blij te zijn na een derde plaats, maar deze betekent heel veel", aldus de 28-jarige Achtereekte, die met een snelle tijd van 4.01,77 het brons pakte in Thialf, achter Antoinette de Jong (4.00,64) en Ireen Wüst (4.01,29).

De vreugde bij de stayer van Team Jumbo-Visma kwam voort uit de valse start van haar winter. Ze hoopte dit seizoen te bewijzen dat haar olympisch titel in februari in Zuid-Korea geen toevalstreffer was, maar door buikklachten wist ze zich twee maanden geleden niet te plaatsen voor de eerste World Cups.

Pas drie weken voor de cruciale NK afstanden voelde Achtereekte dat ze weer fit was. Die periode bleek zaterdag precies lang genoeg geweest te zijn, want ze plaatste zich voor de WK afstanden (7-10 februari in Inzell) en het EK allround (11-13 januari in Collalbo).

"Jac (coach Jac Orie, red.) zei net voor de grap dat ik een rotmeid ben", lachte de schaatsster uit Lettele. "Omdat hij weet waar ik vandaan kom en het mooi vindt dat ik het toch weer flik."

'Ik was goed zenuwachtig vandaag'

Achtereekte gaf toe dat de afgelopen weken heel spannend waren. "Ik trainde in de luwte en dat was ergens wel prettig, maar ik wist niet waar ik stond. Je kunt wel woest hard rijden in trainingen, maar het gaat erom dat je er op het juiste moment staat in een wedstrijd. Ik had geen idee wat ik in dit veld kon, dus ik was goed zenuwachtig vandaag."

In een 3.000 meter van hoog niveau verwees ze Esmee Visser, de olympisch kampioene op de 5.000 meter, naar de vierde plek. "Dit was mijn snelste 3 kilometer ooit in Thialf", aldus Achtereekte. "Ik heb de stijgende lijn dus weer te pakken. Dit was een heel mooie."

De pupil van Orie moest nog wel een flinke hindernis overwinnen tijdens haar rit, want na drie rondjes hinderde tegenstander Reina Anema haar op de kruising. "Ik moest bijna rechtop komen. Ik voelde het zuur in mijn benen lopen en dacht: ik ga toch niet alles missen door dit ene moment?"

"Maar vervolgens voelde ik ook een soort agressie. Potverdorie, dacht ik, ik ga ervoor. Ik moest het moment vergeten en vol doorrijden. Die kruising kostte zeker tijd, maar gelukkig was mijn eindtijd genoeg voor de derde plaats."

De Jong blij dat ze al haar doelen heeft bereikt

Ploeggenote De Jong reed een rit later naar de winnende tijd, waardoor ze haar Nederlandse titel op de 3.000 meter prolongeerde. "Het is heel mooi dat ik weer het goud heb gepakt", zei de 23-jarige Friezin.

"Ik voelde natuurlijk wel dat de mensen wat van mij verwachtten als titelverdediger, maar dat zorgde niet direct voor extra zenuwen. Het heeft geen zin om me daar druk om te maken. Bovendien verwacht ik ook wat van mezelf."

De Jong was niet geheel tevreden over haar rit. Ze vond dat haar rondetijden in het tweede deel van de race te veel opliepen. "Ik weet nu dat het eerste stuk van mijn 3 kilometer goed is, nu het tweede deel nog. Ik moet nog wat langer diep blijven zitten. In de training kan ik dat wel, maar in wedstrijden lukt dat soms nog net niet. Daar kan ik me nog sterk in verbeteren."

Desondanks heeft De Jong na de eerste twee dagen van de NK afstanden al haar doelen bereikt. "Ik mag op de 1.500 en de 3.000 meter naar de WK afstanden en ik heb me geplaatst voor het EK allround. Daar ben ik heel blij mee. Ik kan zondag zonder stress beginnen aan de 5 kilometer en de 1.000 meter."