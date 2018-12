Team Jumbo-Visma-ploeggenoten Patrick Roest, Sven Kramer en Douwe de Vries plaatsten zich zaterdag bij de NK afstanden voor het EK allround. Kramer is negenvoudig Europees kampioen, maar Roest zal door zijn prestaties dit seizoen over twee weken de te kloppen man zijn in Collalbo.

"Ik kan moeilijk zeggen dat Sven de favoriet zal zijn op het EK", aldus Roest na zijn tweede plek op de 1.500 meter, achter Kjeld Nuis. "Maar het wordt wel een heel mooie strijd."

De geboren Zuid-Hollander maakte vorig seizoen bij het WK allround in Amsterdam al een einde aan een reeks van drie wereldtitels op rij van Kramer, die in totaal negenvoudig wereldkampioen allround is.

De 32-jarige Fries greep sinds 2007 maar twee keer naast de Europese allroundtitel (in 2011 en 2014), maar Roest is op basis van de resultaten van dit seizoen de huizenhoge favoriet voor het EK, dat van 11 tot en met 13 januari wordt verreden.

Roest versloeg Kramer in de eerste maanden van deze winter al vijf keer. In het klassementje over de 1.500 meter en de 5.000 meter bij de NK afstanden, dat bepalend was voor kwalificatie voor het EK, had de regerend wereldkampioen bijna een punt voorsprong op zijn illustere teamgenoot, een gapend gat.

"Het gaat heel moeilijk worden tegen Patrick", keek Kramer, die zaterdag vierde werd op de 1.500 meter, vooruit naar het EK. "Maar in Collalbo gaat het over vier afstanden in twee dagen en het is een buitenbaan, dus dat is weer heel anders dan dit weekend."

Kramer niet verrast door EK-ticket

Kramer kende zelf - vooral door een weer opspelende rugblessure - een lastige start van het seizoen, maar hij heeft nooit getwijfeld of hij zich zou kwalificeren voor het EK allround.

"Misschien hebben anderen daar de afgelopen weken aan getwijfeld, maar ik niet", zei de viervoudig olympisch kampioen. "Met mijn achtergrond als allrounder is het logisch dat ik me geplaatst heb."

Kramer toonde zich vrijdag na zijn derde plek op de 5 kilometer, achter Roest en Jorrit Bergsma, al tevreden over zijn groeiende vorm. Zijn tijd op de 1.500 meter van zaterdag (1.45,35) sterkte hem alleen maar in de gedachte dat het de goede kant op gaat.

"Dit was een heel goede 1.500 meter, mijn derde tijd ooit in Thialf. Ik voelde in de trainingen al dat er iets goeds aan zat te komen, soms is dat gevoel nog belangrijker dan de tijd in een wedstrijd. Maar het is wel fijn als je een bevestiging krijgt zoals vandaag op de 1.500 meter."

Kramer maakte een paar uur na de 1.500 meter bekend dat hij zondag niet in actie zal komen op de 10 kilometer, zodat hij zich volledig kan focussen op het EK allround.