Kjeld Nuis heeft zaterdag bij de NK afstanden voor de derde keer in zijn loopbaan de titel veroverd op de 1.500 meter. De olympisch kampioen rekende in een fraai duel af met Patrick Roest. Sven Kramer eindigde als vierde en plaatste zich voor het EK allround.

Nuis ging er in de voorlaatste rit in Thialf als een raket vandoor tegen Roest. De 29-jarige geboren Zuid-Hollander lag na 1.100 meter onder het schema van het baanrecord (1.43,36 van de Rus Denis Yuskov), maar hij kreeg het erg lastig in de slotronde.

Roest kwam in de laatste honderd meter nog erg dichtbij, maar hij kon zijn ploeggenoot niet meer achterhalen. Nuis greep het goud in een kampioenschapsrecord van 1.44,02, voor Roest was er zilver in 1.44,20.

Het podium was volledig in handen van Team Jumbo-Visma, want Thomas Krol - twee weken geleden winnaar van de wereldbeker in Heerenveen - pakte brons in 1,44,74. De top drie van de NK afstanden verdiende een ticket voor de WK afstanden, die van 7 tot en met 10 februari worden gehouden in het Duitse Inzell.

Nuis was ook in 2012 en 2015 goed voor NK-goud op de 1.500 meter. De kersverse Sportman van het Jaar werd eerder dit jaar voor het eerst olympisch kampioen op de schaatsmijl.

Titelverdediger Koen Verweij, die ook in 2013 Nederlands kampioen werd op de schaatsmijl, slaat het hele seizoen over en stond daarom zaterdag niet aan de start in Thialf.

Roest, Kramer en De Vries naar EK allround

Kramer klokte een knappe tijd van 1.45,35, waarmee hij twee seconden sneller was dan twee maanden geleden bij het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van dit seizoen. Hij mag net als ploeggenoten Roest en Douwe de Vries naar het EK allround (11-13 januari in het Italiaanse Collalbo).

Voor kwalificatie voor dat toernooi werd een klassementje gemaakt over de 1.500 meter en de 5.000 meter van vrijdag. Roest, die goud pakte op de 5 kilometer, eindigde als eerste in die rangschikking, voor Kramer en De Vries.

De 36-jarige De Vries, die vierde werd op de 5.000 meter, klokte op de 1.500 meter de vijfde tijd in 1.46,05. Wesly Dijs eindigde in 1.46,35 als zesde.