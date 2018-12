Antoinette de Jong heeft zaterdag de Nederlandse titel op de 3.000 meter geprolongeerd. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte kwalificeerde zich voor de WK afstanden, ten koste van Esmee Visser. Janine Smit pakte goud op de 500 meter.

De 23-jarige De Jong reed een kampioenschapsrecord (4.00,64) op de 3 kilometer in Thialf en verwees daarmee zevenvoudig kampioene Ireen Wüst (4.01,29) net als vorig jaar naar het zilver. Achtereekte klokte met 4.01,77 de derde tijd.

De top drie van de NK afstanden verdiende een ticket voor de WK afstanden, die van 7 tot en met 10 februari worden gehouden in het Duitse Inzell. Visser greep naast WK-kwalificatie op de 3 kilometer, want de olympisch kampioene op de 5.000 meter eindigde als vierde in 4.01,98.

Achtereekte pakte in februari zeer verrassend de olympische titel in Zuid-Korea. Ze kende vervolgens door buikklachten een valse start van het na-olympische seizoen, maar de vorm is op tijd weer terug.

De stayer van Jumbo-Visma plaatste zich ook voor het EK allround (11-13 januari in het Italiaanse Collalbo), net als De Jong en Wüst. De EK-tickets werden verdeeld op basis van een klassementje van de 3.000 meter en de 1.500 meter van vrijdag.

Smit verrast met eerste Nederlandse titel

Smit zorgde eerder op zaterdag voor een verrassing gezorgd door op de 500 meter haar eerste nationale titel te veroveren. De 27-jarige schaatsster bleef Letitia de Jong (25) en Jutta Leerdam (19) voor in Thialf.

Smit verbeterde met 38,22 haar persoonlijk record (38,26), dat ze ruim drie jaar geleden op hoogte neerzette in Calgary. De Friezin klokte bovendien een nieuwe kampioenschapsrecord.

De Jong, die twee maanden geleden in Heerenveen de beste was op de 500 meter bij het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers, pakte in 38,31 het zilver en het brons ging in 38,41 naar Leerdam.

Ook hier verdiende de top drie een ticket voor de WK afstanden. Sanneke de Neeling, die vorig jaar nog brons pakte op de 500 meter bij de Nederlandse kampioenschappen, kwam met een vierde plaats in 38,48 zeven honderdsten tekort voor WK-kwalificatie.

De achttienjarige Femke Kok eindigde in een dik persoonlijk record van 38,54 knap als vijfde, terwijl de één jaar oudere Femke Beuling de zesde tijd klokte (38,56). De kersverse Sportvrouw van het Jaar en olympisch kampioene op de 1.000 meter shorttrack Suzanne Schulting eindigde in 39,24 als vijftiende bij een uitstapje naar de langebaan.

Smit kijkt naar haar tijd op de klok in Thialf. (Foto: ANP)

Smit debuteerde al in 2009 op NK

Smit debuteerde negen jaar geleden al bij de NK afstanden. Haar beste prestatie tot zaterdag was zilver bij de kampioenschappen in 2015, achter Margot Boer. De rijdster van het Gewest Fryslân mocht toen ook naar de WK afstanden, waar ze achttiende werd op de kortste afstand.

De 500 meter telt ook mee voor kwalificatie voor het EK sprint (11-13 januari in het Italiaanse Collalbo). De eerste drie van een klassementje van de 500 meter en de 1.000 meter van zondag mogen naar dat toernooi.

Jorien ter Mors veroverde de afgelopen twee seizoenen goud op de 500 meter bij de NK afstanden, maar de olympisch kampioene op de 1.000 meter slaat de hele winter over na een knieoperatie.