Een jaar en een dag na de zwartste dag uit zijn sportieve loopbaan sloot Dai Dai Ntab vrijdag in Heerenveen een zware periode af door tweede te worden op de 500 meter bij de NK afstanden, en dat deed hem veel.

"Ik word niet snel emotioneel, maar dit was voor mij wel een momentje dat ik even naar boven keek en dacht: dit heb ik goed gedaan, een schouderklopje voor mezelf", zei de 24-jarige Ntab over zijn gevoel na de 500 meter in Thialf. "Er speelde heel veel mee vandaag. Het is gewoon een pittige periode geweest, maar die periode is nu klaar."

366 dagen eerder hoopte de tweevoudig Nederlands kampioen zich in hetzelfde schaatsstadion voor het eerst te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar na twee valse starts op 'zijn' 500 meter werd hij gediskwalificeerd bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Die klap maakte het afgelopen jaar pittig voor Ntab. "Dat moment blijft bij me tot ik over drie jaar olympisch goud win", stelde hij met een glimlach. "Tot die tijd zal het een beetje aan me blijven kleven, dat hoort er gewoon bij."

De rijder van Team Reggeborgh erkende dat de 500 meter van het OKT vrijdag op de eerste dag van de NK afstanden nog een rol speelde. "Omdat ik het gevoel heb dat ik wat moet goedmaken. Misschien is dat niet de beste motivatie - 'wat als' is in de sport niet handig - maar zo voelt het soms wel."

'Wil weer speciale dingen doen'

Ntab had ook nog de pech dat zijn tegenstander Jan Smeekens een valse start maakte. "Toen ik daarna terug reed naar de start, dacht ik wel even: dit is weer een 'OKT-momentje'."

"Maar ik heb het met veel mensen gehad over de valse starts, heb er wat hulp bij gehad. Het was namelijk best wel een dingetje geworden en ik wilde dat van me afschudden. Die twee valse starts bij het OKT zijn geweest, dus ik dacht vandaag: stilstaan, goed weg, maak het niet te moeilijk."

Ntab maakte deze keer inderdaad geen tweede valse start. Na een sterke opening van 9,58 kwam hij tot een eindtijd van 34,72, goed voor de tweede plaats achter ploeggenoot Ronald Mulder (34,60) én een ticket voor de WK afstanden (7-10 februari in Inzell).

"Ik ben blij dat ik me geplaatst heb. Qua tijd was het niks bijzonders, maar daar hebben we de WK voor. Ik wil nu verder aan mijn niveau werken, zodat ik weer speciale dingen kan gaan doen."

De tweede dag van de NK afstanden begint zaterdag om 15.00 uur met de 500 meter voor vrouwen. Daarna volgen nog de 1.500 meter voor mannen (15.41 uur) en de 3.000 meter voor vrouwen (16.41 uur).