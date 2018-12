Sven Kramer startte vrijdag voor de veertiende keer in zijn carrière op de 5 kilometer bij de NK afstanden en pas voor de vierde keer pakte hij geen goud. De 32-jarige Fries was desondanks vrij positief na zijn nederlaag tegen Patrick Roest.

"Ik ben zeker niet ontevreden", zei Kramer, die het in een rechtstreeks duel aflegde tegen Roest (6.09,36 om 6.13,82) en als derde eindigde in Thialf.

"Begrijp me niet verkeerd, ik had de rit liever gewonnen. Duels op de 5 kilometer verlies ik zelden, maar dit seizoen gebeurt dat wat vaker. Dat is even slikken, maar ik kijk er helemaal niet negatief naar. Als ik kijk naar de afgelopen twee maanden, geeft het me een fijn gevoel hoe ik me in deze rit kon knokken."

Kramer kreeg eind oktober weer meer last van een rugblessure waar hij al langer mee kampt. De eerste twee maanden van het seizoen verliepen daardoor niet naar wens, maar de viervoudig olympisch kampioen voelde zich vrijdag alweer beter dan twee weken geleden bij de wereldbeker in Heerenveen.

"Ik had vandaag het gevoel dat ik kon winnen, dat had ik een week of acht geleden voor het laatst. Ik voel al een hele tijd dat er meer schwung in komt."

Kramer wees daarbij ook naar de aanval die hij richting de 3.400 meter plaatste. "Eén ding is zeker: als je je niet goed voelt, dan doe je dat niet", zei hij over zijn versnelling, die direct en heel sterk gecounterd werd door Roest. "Ik denk dat ik niet zoveel nodig heb om weer te kunnen winnen. De anderhalve maand tussen nu en de WK afstanden is precies goed."

Roest geniet van eerste nationale titel

Roest (23) genoot vanzelfsprekend van zijn klinkende zege op Kramer, al de derde keer dit seizoen dat hij zijn negen jaar oudere ploeggenoot aftroefde op diens geliefde 5 kilometer.

"Ook al was het niet de eerste keer, het blijft speciaal om Sven te verslaan", zei de wereldkampioen allround. "Zeker met zo'n rit, we hebben er iets moois van gemaakt voor het publiek. Al deed het ook heel veel pijn, het kwam zeker niet vanzelf."

Roest was niet verrast dat Kramer op vier rondjes van het einde zijn aanval inzette. "Het zat al een beetje in mijn hoofd dat het kon gebeuren. Ik wist dat ik direct moest reageren, anders was hij weg. Dan is het hopen dat je de benen hebt, en die had ik gelukkig vandaag."

De schaatser van Jumbo-Visma mocht zo zijn eerste nationale titel bij de senioren vieren, nadat hij twee jaar geleden al brons won op de 1.500 meter bij de NK afstanden en een keer tweede en een keer derde werd bij het NK allround.

"Deze eerste titel is heel lekker en speciaal", aldus Roest. "Mijn seizoen verloopt tot nu toe heel erg soepel, ik hoop dat het zo blijft."