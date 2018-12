Ireen Wüst bevestigde vrijdag met haar zeventiende nationale afstandstitel nog maar eens dat ze de eerste maanden van het seizoen al erg sterk is. Dat komt deels doordat de 32-jarige Brabantse voor het eerst in dertien jaar met nieuwe schaatsschoenen rijdt.

"Buiten 2007 is dit de succesvolste eerste seizoenshelft van mijn loopbaan", zei Wüst, nadat ze in Thialf voor de achtste keer goud had gepakt op de 1.500 meter bij de NK afstanden. "Het gaat hartstikke goed, daar ben ik heel blij mee."

De vijfvoudig olympisch kampioene had in haar lange carrière meestal wat tijd nodig om op gang te komen in een winter, maar dit seizoen boekte ze al twee wereldbekerzeges. Twee weken geleden maakte ze bij de World Cup in Heerenveen veel indruk door een baanrecord op de 1.500 meter te rijden.

Op de eerste dag van de NK afstanden was Wüst ook duidelijk de beste op de schaatsmijl. Met een tijd van 1.55,39 hield ze Antoinette de Jong (1.56,04) en Melissa Wijfje (1.56,70) achter zich.

"Ik ben dit seizoen vooral een stuk sneller", stelde de rijdster van TalentNED. "Dat heeft tal van factoren. Zo ben ik echt anders gaan trainen. En ik heb voor het eerst sinds 2005 nieuwe schaatsschoenen. Die combinatie pakt goed uit."

'Oude schoenen waren pantoffeltjes geworden'

Welke schoenen je gebruikt, luistert voor elke schaatser ontzettend nauw en daarom wordt er niet gauw gewisseld. Ook Wüst durfde de afgelopen dertien jaar de gok niet aan.

"Het is niet zo dat ik sinds 2005 nooit andere schoenen heb geprobeerd, alleen was het 't elke keer echt niet. Maar aan het einde van vorig seizoen dacht ik: ik móét wel iets anders proberen. Ik merkte dat mijn schoenen 'op' waren na dertien jaar dag in dag uit gebruikt te zijn, ze waren een soort pantoffeltjes geworden."

Wüst gebruikte het zomerijs om een aantal nieuwe schoenen te proberen. "Op een gegeven moment zei ik tegen mijn coach Peter Kolder: 'Alles zal nieuw zijn, dus we gaan gewoon deze proberen.'"

"Het was best wel eng om te wisselen, en het was flink wennen op mijn nieuwe schoenen. Maar uiteindelijk past je lichaam zich wel aan. Nu voelt het heel goed, dus ik ga niet meer wisselen."

Haar oude schoenen zijn zeker niet weggegooid. "Nee, dat zijn een beetje mijn kinderen, ik heb alle titels op die schoenen gewonnen. Dus ik neem ze nog steeds altijd mee, het zijn nu mijn reserveschoenen."

'Wist niet dat het mijn zeventiende titel is'

Op haar nieuwe schoenen scherpte Wüst vrijdag haar eigen record nog wat aan door voor de zeventiende keer goud te winnen op de NK afstanden. Bij de vrouwen staat ze daarmee op eenzame hoogte. Alleen Sven Kramer (twintig nationale afstandstitels) heeft nog meer goud in huis.

"Ik wist niet dat dit mijn zeventiende titel was", glimlachte Wüst. "Ja, het is bizar veel, maar ik ben nooit zo bezig met de Nederlandse titels. Ik richt me op de wereldtitel begin februari in Inzell, dus ik ben blij dat ik me voor de WK geplaatst heb vandaag."

De Brabantse won haar eerste nationale afstandstitel in december 2005. "Ik ben nu wat ouder en wijzer dan toen", lachte ze. "Maar aan de andere kant was het onbevangene wat ik toen had ook wel lekker."