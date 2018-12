Ronald Mulder heeft vrijdag voor de tweede keer in zijn carrière de Nederlandse titel op de 500 meter veroverd. Uittredend kampioen Dai Dai Ntab en wereldkampioen Jan Smeekens eindigden ook op het podium en mogen mee naar de WK afstanden.

Europees kampioen Ronald Mulder kwam na een razendsnelle opening van 9,57 tot een kampioenschapsrecord van 34,60. De 32-jarige schaatser uit Zwolle pakte zo net als acht jaar geleden goud bij de NK afstanden op de kortste afstand.

Ntab, die de afgelopen twee jaar Nederlands kampioen werd op de 500 meter, eindigde in 34,72 als tweede in Heerenveen. Hij versloeg Smeekens in een rechtstreeks duel, maar de Sallander reed met een tijd van 34,88 wel naar brons.

De top drie per afstand bij de NK in Thialf verdient een ticket voor de WK afstanden (7-10 februari in het Duitse Inzell).

Nuis eindigt op 0,03 seconden als vierde

Kjeld Nuis eindigde als vierde in 34,91 en kwam dus drie honderdsten tekort voor kwalificatie voor de WK. De olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter deed wel goede zaken voor plaatsing voor het EK sprint.

De eerste drie uit een klassementje over de 500 meter en de 1.000 meter van zondag plaatst zich voor dat toernooi (11-13 januari in het Italiaanse Collalbo).

Kai Verbij, die vorig jaar nog derde werd bij de NK, kwam met 34,97 niet verder dan de vijfde plek en heeft alleen de 1.000 meter nog om zich in de WK-ploeg te schaatsen. Voormalig olympisch kampioen Michel Mulder, die reed tegen zijn tweelingbroer Ronald Mulder, klokte de zesde tijd (35,04).