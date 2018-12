Patrick Roest heeft vrijdag bij de NK afstanden voor de derde keer dit seizoen Sven Kramer verslagen op de 5 kilometer. De wereldkampioen allround pakte de titel in Thialf, Kramer eindigde als derde. Ronald Mulder veroverde goud op de 500 meter.

Roest counterde in de laatste rit van de 5 kilometer in een rechtstreeks duel een aanval van Kramer na 3.400 meter en reed vervolgens hard weg bij zijn ploeggenoot. De 23-jarige schaatser van Jumbo-Visma bleef met een eindtijd van 6.09,36 vlak boven het baanrecord van de Rus Danila Semerikov (6.08,96), goed voor zijn eerste nationale afstandstitel.

Jorrit Bergsma reed in 6.12,68 naar zilver, het brons was in 6.13,82 voor Kramer. De 32-jarige Fries was al tien keer de beste van Nederland op de 5.000 meter: van 2006 tot en met 2009 en van 2012 tot en met 2017.

Douwe de Vries klokte in 6.16,69 de vierde tijd, Marcel Bosker (6.18,56) werd vijfde en Erik Jan Kooiman moest in 6.22,01 genoegen nemen met de zesde plaats.

De top drie van de NK afstanden krijgt een ticket voor de WK afstanden (7-10 februari in het Duitse Inzell). De 5 kilometer telt bovendien mee voor plaatsing voor het EK allround (11-13 januari in het Italiaanse Collalbo). De top drie van een klassementje van de 5.000 meter en de 1.500 meter van zaterdag mag naar dat toernooi.

Roest maakte ook indruk op kwalificatietoernooi

Roest maakte twee maanden geleden bij het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers van het seizoen al veel indruk door de 5 kilometer te winnen in een tijd van 6.08,98. Favoriet Kramer, die de afgelopen maanden weer meer last kreeg van zijn rug, eindigde toen ook als derde in Thialf.

Twee weken geleden was Roest bij de World Cup in Heerenveen ook beter dan zijn illustere ploeggenoot. De geboren Zuid-Hollander werd tweede achter Semerikov en Kramer pakte ook toen brons.

Het duo maakte er vrijdag een fraaie strijd van. Kramer zette richting de 3.400 meter de aanval in met een rondje 28,8, maar Roest counterde direct met een eigen 28'er. Vervolgens kon hij die versnelling wel volhouden, terwijl de rondetijden van Kramer steeds langzamer werden.

Voor het eerst sinds 2011 ging de Nederlandse titel op de 5 kilometer daardoor niet naar drievoudig olympisch kampioen 5.000 meter Kramer.

Mulder voor tweede keer Nederlands kampioen

Ronald Mulder veroverde eerder op vrijdag voor de tweede keer in zijn carrière de Nederlandse titel op de 500 meter. Uittredend kampioen Dai Dai Ntab en wereldkampioen Jan Smeekens eindigden ook op het podium en mogen mee naar de WK afstanden.

Europees kampioen Ronald Mulder kwam na een razendsnelle opening van 9,57 tot een kampioenschapsrecord van 34,60. De 32-jarige schaatser uit Zwolle pakte zo net als acht jaar geleden goud bij de NK afstanden op de kortste afstand.

Ntab, die de afgelopen twee jaar Nederlands kampioen werd op de 500 meter, eindigde in 34,72 als tweede in Heerenveen. Hij versloeg Smeekens in een rechtstreeks duel, maar de Sallander reed met een tijd van 34,88 wel naar brons.

De top drie per afstand bij de NK in Thialf verdient een ticket voor de WK afstanden (7-10 februari in het Duitse Inzell).

Nuis eindigt op 0,03 seconden als vierde

Kjeld Nuis eindigde als vierde in 34,91 en kwam dus drie honderdsten tekort voor kwalificatie voor de WK. De olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter deed wel goede zaken voor plaatsing voor het EK sprint.

De eerste drie uit een klassementje over de 500 meter en de 1.000 meter van zondag plaatst zich voor dat toernooi (11-13 januari in het Italiaanse Collalbo).

Kai Verbij, die vorig jaar nog derde werd bij de NK, kwam met 34,97 niet verder dan de vijfde plek en heeft alleen de 1.000 meter nog om zich in de WK-ploeg te schaatsen. Voormalig olympisch kampioen Michel Mulder, die reed tegen zijn tweelingbroer Ronald Mulder, klokte de zesde tijd (35,04).

