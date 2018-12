Jan Coopmans is donderdag door de KNSB aangesteld als bondscoach van de Nederlandse schaatsers. De Limburger is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de ploegachtervolging, de massastart en de teamsprint.

Coopmans is de opvolger van Geert Kuiper, die in april van dit jaar aangaf te stoppen als bondscoach. Kuiper is sinds augustus werkzaam als technisch adviseur bij de Canadese schaatsbond.

De 61-jarige Coopmans blijft bondsoach tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Hij was de afgelopen twintig jaar actief voor de Duitse schaatsbond.

Voor de functie waren ook bekende namen als Bart Veldkamp, Rintje Ritsma, Erben Wennemars en Gianni Romme in beeld. De KNSB koos echter voor de enigszins onbekende Coopmans.

"Ik kan me de verbazing bij de mensen voorstellen dat we voor Jan Coopmans hebben gekozen", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB tegen de NOS. "Zijn naam zal niet bij iedereen op het puntje van de tong hebben gelegen. Hij prijkte echter vanaf het eerste moment op de lijst met kandidaten."

Coopmans was nooit werkzaam in Nederland

Coopmans was nooit actief in Nederland en trad in 1998 in dienst bij de Duitse schaatsbond. Drie jaar later werd hij benoemd tot bondscoach van de Duitse schaatsers. Tijdens de Winterspelen van 2006 had hij de achtervolgingsploeg bij de mannen, die zevende en voorlaatste werd, onder zijn hoede.

Na de Spelen in Turijn werd Coopmans assistent van bondscoach Bart Schouten en trainde hij de achtervolgingsploegen. Vanaf 2010 concentreerde hij zich op het trainen van de Duitse jeugd en het opleiden van trainers.

Hij kijkt uit naar zijn nieuwe functie. "Na zo lang in Duitsland te hebben gewerkt, werd het tijd om naar huis te gaan", zegt hij. "Voor mij als trainer is hiermee de cirkel rond. Ik heb er erg veel zin om samen met de Nederlandse topschaatsers de weg naar Peking 2022 in te slaan."

KNSB mikt op zes keer goud bij Spelen 2022

De KNSB mikt onder leiding van Coopmans bij de Winterspelen van 2022 op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint bij de mannen en vrouwen op zes gouden medailles.

"Die ambitie mag gerust worden uitgesproken", stelt de nieuwe bondscoach. "Met het potentieel dat Nederland heeft, is dat een realistisch doel."

Sven Kramer en Ireen Wüst uitten vorige maand beiden kritiek op het feit dat er al lange tijd geen bondscoach was bij de langebaanschaatsers. Kramer noemde de gang van zaken "gepruts" en Wüst sloot zich daarbij aan.