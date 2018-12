Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 december staat in Thialf de NK afstanden op het programma. In Heerenveen worden niet alleen nationale titels, maar ook tickets voor grote toernooien verdeeld. Een overzicht van de uitslagen en het programma.

Uitslagen

Vrijdag 28 december

500 meter mannen

1. Ronald Mulder* - 34,60

2. Dai Dai Ntab* - 34,72

3. Jan Smeekens* - 34,88

4. Kjeld Nuis - 34,91

5. Kai Verbij - 34,97

6. Michel Mulder - 35,04

1.500 meter vrouwen

1. Ireen Wüst* - 1.55,39

2. Antoinette de Jong* - 1.56,04

3. Melissa Wijfje* - 1.56,70

4. Lotte van Beek - 1.56,71

5. Joy Beune - 1.56,99

6. Carlijn Achtereekte - 1.57,39

5.000 meter mannen

1. Patrick Roest* - 6.09,36

2. Jorrit Bergsma* - 6.12,68

3. Sven Kramer* - 6.13,82

4. Douwe de Vries - 6.16,69

5. Marcel Bosker - 6.18,56

6. Erik Jan Kooiman - 6.22,01

*Geplaatst voor WK afstanden

Programma

Zaterdag 29 december

15.00 uur: 500 meter vrouwen

15.41 uur: 1.500 meter mannen

16.41 uur: 3.000 meter vrouwen

Zondag 30 december

13.15 uur: 5.000 meter vrouwen

14.27 uur: 10.000 meter mannen

16.34 uur: 1.000 meter vrouwen

17.21 uur: 1.000 meter mannen

18.11 uur: Massastart vrouwen

18.28 uur: Massastart mannen

Wat staat er naast de nationale titels op het spel?

Tickets voor WK afstanden (7-10 februari in Inzell)

De beste drie rijders op de 500, 1.000, 1.500, 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen) plaatsen zich voor de wereldkampioenschappen per afstand in Duitsland. Op de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) geldt dat voor de beste twee schaatsers.

Tickets voor EK allround (11-13 januari in Collalbo)

Aan de hand van een klassement over de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en de 1.500 en 5.000 meter (mannen) wordt bepaald wie mogen afreizen naar Italië. De beste drie rijders in dat klassement plaatsen zich voor het EK.