Sven Kramer begint vrijdag aan de NK afstanden zonder één overwinning op zak dit seizoen. Dat is even wennen voor de viervoudig olympisch kampioen, maar het geeft hem geen ander gevoel in aanloop naar het cruciale toernooi in Thialf.

"Ik heb vertrouwen dat ik me kan plaatsen voor de internationale toernooien", doelt Kramer in gesprek met NUsport op het EK allround en de WK afstanden. "En zo niet, dan ben ik niet goed genoeg en heb ik pech. Dat zou heel erg jammer zijn, maar niet het einde van de wereld."

De 32-jarige Fries vertilde zich eind oktober aan een koffer, waardoor hij weer last kreeg van een rugblessure waar hij al jaren mee kampt. De kopman van Team Jumbo-Visma eindigde vervolgens bij het World Cup-kwalificatietoernooi als derde op de 5 kilometer en als vijfde op de 1.500 meter.

Kramer reisde nog wel af naar Japan voor de eerste World Cup in Obihiro, maar na een mislukte 1.500 meter in de B-groep keerde hij terug naar Nederland. Op de NK afstanden rijdt hij dit weekend in principe de 1.500 meter en de 5 en 10 kilometer.

"Ik zit in een proces en dat gaat met vallen en opstaan", aldus Kramer. "Tussen augustus en oktober heb ik een heel goede periode gehad, waarin ik helemaal pijnvrij was. Daarna kwam er een kink in de kabel. Het is moeilijk om daar tijdens het seizoen vanaf te komen, maar ik doe mijn best."

"Voor mij is het 't allerbelangrijkste dat ik redelijk goed uit deze winter kom. Ik wil ook in het dagelijks leven pijnvrij zijn. Daaruit komen de prestaties dan vanzelf. Maar het gaat niet andersom."

Sven Kramer op NK afstanden 1.500 meter: 4x goud (2006, 2008, 2014, 2016), 3x brons (2005, 2008, 2017)

5 kilometer: 10x goud (2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), 1x zilver (2005), 1x brons (2011)

10 kilometer: 6x goud (2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2015), 3x zilver (2005, 2016, 2017), 1x brons (2011)

'Ik moet elke wedstrijd winnen'

Dat betekent dat resultaten dit seizoen van secundair belang zijn voor Kramer, en dat is niet makkelijk voor een sporter die in zijn lange carrière meer gewonnen dan verloren heeft.

"Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk win ik het liefst. En dit is zeker even wennen", erkent de winnaar van twintig keer goud bij NK afstanden. "Het heeft twee oorzaken: de andere schaatsers zijn heel goed geworden en ik ben zelf door omstandigheden wat minder. Dat is jammer, want ik had het idee dat ik wel weer een volgende stap kon gaan zetten."

Kramer benadrukt dat het minder vanzelfsprekend is dan het lijkt dat hij al meer dan een decennium jaar in jaar uit eerste plekken verzamelt. "Ik moet de concurrenten elke keer 'wegkoppen'", zegt hij met een flauwe glimlach.

"Als een andere schaatser olympisch kampioen wordt en het een jaartje rustig aan doet, is het allemaal prima. Maar ik moet elke wedstrijd winnen. Dat vind ik niet altijd fair, al begrijp ik het wel. Ik doe er namelijk zelf ook aan mee om dat verwachtingspatroon te creëren. Ik start elke wedstrijd om te winnen."

'Ik kan niet zeggen dat het slecht gaat'

Winnen deed Kramer twee weken geleden bij de wereldbeker in Heerenveen niet, want hij eindigde op de 5 kilometer achter de Rus Danila Semerikov en ploeggenoot Patrick Roest als derde. Zijn tijd van 6.10,61 gaf wel goede hoop richting de NK afstanden.

"Ik kan niet zeggen dat het slecht gaat als ik net mijn derde tijd ooit in Thialf heb gereden", stelt de negenvoudig wereldkampioen allround. "Maar natuurlijk had ik het liever beter gedaan, een tijd van 6.06 geschaatst. Ik heb ook ergens het geloof dat dat kan, maar op dit moment nog niet. Dat zou ook niet reëel zijn."

Dat realiteitsbesef kwam al snel na zijn eerste bronzen medaille in wereldbekerverband. "Ik ben nu nog aan het schaatsen met de handrem erop", aldus Kramer. "Ik weet zeker dat er mooie dingen gaan komen als die handrem eraf is."

De 5 kilometer voor mannen is vrijdag de derde afstand op de eerste dag van de NK afstanden. Het programma begint om 18.20 uur met de 500 meter voor mannen. Daarna volgen de 1.500 meter voor vrouwen (start om 19.00 uur) en 5.000 meter (start om 20.05 uur). De top drie op elke afstand plaatst zich voor de WK afstanden in Inzell (7-10 februari).