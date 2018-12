Het seizoen na haar verrassende olympische titel begon slecht voor Carlijn Achtereekte, maar de 28-jarige schaatsster heeft geen last meer van haar buikklachten en begint vrijdag vol vertrouwen aan de cruciale NK afstanden.

"Het gaat echt heel goed", zegt Achtereekte in gesprek met NUsport. "Sinds half december, na het trainingskamp met mijn ploeg in Collalbo, voelt het alsof ik in een nieuw pakje zit."

De olympisch kampioene op de 3 kilometer kende twee maanden geleden bij het World Cup-kwalificatietoernooi een valse start van de winter. Ze was niet fit door klachten aan haar buik ("het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat ik had") en eindigde daardoor op de 1.500 meter slechts als twintigste. De rest van het weekend in Thialf liet ze schieten.

Voor Achtereekte waren er daardoor geen wereldbekers in Japan, Polen en Heerenveen, maar trainingen in Thialf en Holland Cups in Alkmaar en Haarlem. En dat was even omschakelen.

"Ik moet eerlijk bekennen dat ik de eerste week dat mijn ploeggenoten in Japan zaten pittig vond", stelt de rijdster van Team Jumbo-Visma, die in Heerenveen alleen steun had van Sanne in 't Hof. "Ik reed zelf niet goed in de rondte en mijn team was er niet."

"Ik had echt even een week nodig. Ik dacht: het liefst ga ik weg uit Nederland en lekker in de zon fietsen. Maar uiteindelijk heeft die periode me ook weer kracht gegeven. Ik moest er doorheen, nieuwe doelen stellen. En vervolgens begon ik weer beter te rijden."

'Tijd gehad om orde op zaken te stellen'

Eind november resulteerde dat in winst bij de Kraantje Lek Trofee, een nationaal allroundtoernooi (kleine vierkamp) in Haarlem. "Ik reed daar op de 3 kilometer maar een paar tienden boven het baanrecord", aldus Achtereekte.

"Natuurlijk was het een beetje dubbel om daar te rijden, maar ik ben blij dat deze wedstrijd er was. Op deze manier kon ik blijven racen en niet alleen trainen. Het liefst wil ik me meten met de besten, alleen was dit nu eventjes mijn lot."

Bovendien kon Achtereekte door het mislopen van World Cup-kwalificatie buiten de schijnwerpers wennen aan haar nieuwe status. De zo verrassende gouden medaille op de 3.000 meter in februari bij de Spelen van Pyeongchang heeft veel veranderd voor de in Lettele geboren schaatsster, meer dan ze verwacht had.

"2018 is geen jaar waar ik luchtig over kan doen. Dat heb ik wel geprobeerd, maar zoals ik Anna van der Breggen (olympisch kampioene in het wielrennen, red.) ergens heb horen zeggen: 'Er is geen boekje over hoe je om moet gaan met een olympische titel'. Zo is het ook. Ik zie het niet als een last, maar het is wel iets waar ik aan moet wennen."

Die aanpassing speelde wellicht ook een rol bij haar gebrek aan fitheid aan het begin van het seizoen. "Vast wel een beetje", zegt Achtereekte. "In de zomer gaat het amper over schaatsen, maar zodra het seizoen begint, komt er in één klap van alles op je af. Ik had even tijd nodig en die tijd heb je in het Nederlandse schaatsen niet. Ik heb nu wel de tijd gehad om orde op zaken te stellen en ik hoop dat dat me heel erg goed gedaan heeft."

Achtereekte kijkt met schuin ook naar WK allround

Achtereekte zal dat van vrijdag tot en met zondag moeten bewijzen bij de NK afstanden. In Heerenveen staan er tickets voor het EK allround (11-13 januari in Collalbo) en de WK afstanden (7-10 februari in Inzell) op het spel, waardoor het een cruciaal toernooi is voor alle Nederlandse schaatsers.

"Ik wil in eerste instantie op mijn afstanden - de 3 en 5 kilometer - heel hard rijden", aldus Achtereekte. "De WK afstanden is mijn grootste doel. Maar ik kijk ook met een schuin oog naar het WK allround in Calgary (2 en 3 maart, red.), dat is eveneens een toernooi waar ik heel graag naartoe wil."

De stayer reed afgelopen zaterdag bij een trainingswedstrijd in Thialf een 3 kilometer in 4.04,09, nadat ze een week eerder al een tijd rond de 4 minuten klokte bij een training tijdens de wereldbeker in Heerenveen.

"Dat heeft me heel veel vertrouwen gegeven dat het wel goed gaat komen", stelt Achtereekte. "Ik hoop dat ik na de NK afstanden kan zeggen dat ik beter ben geworden van de lastige start van mijn seizoen."

De NK afstanden begint vrijdag om 18.20 uur met de 500 meter voor mannen. Daarna volgen de 1.500 meter voor vrouwen (start om 19.00 uur) en de 5 kilometer voor mannen (start om 20.05 uur). De 3 en 5 kilometer voor vrouwen zijn op respectievelijk zaterdag en zondag.