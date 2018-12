Kjeld Nuis hoort niet bij de sporters die kritisch zijn op het Sportgala. De 29-jarige schaatser is "supertrots" dat hij woensdag voor de eerste keer werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

"Ik hoop dat ze nog even doorgaan met dit mooie Sportgala", aldus Nuis bij Langs de Lijn En Omstreken. "En ik hoop dat dit niet de laatste keer is dat ik deze prijs win."

De afgelopen weken zwol de kritiek op de jaarlijkse awardshow weer aan. Sven Kramer stelde begin deze maand bij de NOS zelfs dat de verkiezing van Sportman en Sportvrouw van het Jaar beter afgeschaft kan worden. "Als je het aan mij vraagt zeg ik: hou ermee op", zei de Sportman van het Jaar van 2007.

Nuis zei woensdag voor het Sportgala al dat hij het niet eens is met zijn ploeggenoot. De olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter was dan ook zeer verheugd dat hij in Amsterdam verkozen werd boven de ook genomineerde Epke Zonderland (turnen) en Jeffrey Herlings (motorcross).

"Deze prijs krijgt een heel mooi plekje thuis", zei de inwoner van Emmen. "Mijn twee gouden medailles op de Spelen waren absoluut mijn mooiste prijzen van het jaar, maar dit is ook een heel mooie."

Nuis gaf toe dat hij niet geheel verrast was dat de keuze op hem viel. Desondanks had hij geen speech voorbereid. "Ik dacht: ik schud wel even wat uit mijn mouw. Maar er kwam niks", lachte hij. "Ik zag alle gezichten uit de zaal op mij gericht, dat vond ik wel spannend. Ik sloeg een beetje dicht."

Schulting heel erg blij als Sportvrouw van het Jaar

De prijs voor Sportvrouw van het Jaar ging woensdag naar Suzanne Schulting. De 21-jarige Friezin kreeg de voorkeur boven schaatsster/shorttrackster Jorien ter Mors en wielrensters Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, en is de eerste shorttrackster die de Jaap Eden wint.

"Ik ben heel erg blij, vind het heel vet", aldus Schulting. "Iedereen zei deze week wel tegen mij dat ik ging winnen, maar Jorien, Anna en Annemiek hebben het ook bizar goed gedaan, dus het was geen een-twee-drietje."

De olympisch kampioene op de 1.000 meter had ook geen dankwoord uitgeschreven. "Ik had bedacht welke mensen ik wilde bedanken en verder moest het maar loslopen. Volgens mij is het een mooie speech geworden."