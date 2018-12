Twee voormalige Nederlandse schaatsers zeggen dat hen in de jaren tachtig doping is aangeboden door bondsarts Rob Pluijmers van de KNSB. In één geval zou het verboden middel ook daadwerkelijk door de arts zijn verstrekt.

Een van hen is Jan Ykema, winnaar van olympisch zilver bij de Winterspelen van 1988 in Calgary. Ykema, destijds vlaggendrager bij de openingsceremonie, zegt woensdag tegen de Volkskrant dat Pluijmers hem begeleiding bij het gebruik van anabolica aanbood.

"Pluijmers zag tijdens een trainingskamp hoe gespierd ik was en vroeg me of ik spierversterkende middelen gebruikte. Hij zei: 'Als je het doet, ga dan niet experimenteren. Loop dan maar eens bij me binnen, ik kan je wel helpen.' Ik herinner me het voorval nog donders goed", aldus Ykema.

Een andere schaatsster, die anoniem wil blijven, vertelt hoe de bondsarts haar informeerde en "een rood-bruine pil die testosteron bevatte" meegaf. "Hij zei dat bij een aantal ploeggenoten de testosteronwaarden werden aangevuld", zegt ze. "Dat kon bij mij ook. Ik heb toen ook een pil van hem meegekregen met een bijsluiter. Hij vertelde dat ik daardoor sneller zou herstellen, dat ik minder vetweefsel zou hebben, en meer spieren."

Beide schaatsers zeggen geen verboden middelen te hebben gebruikt. Pluijmers ontkent doping aan schaatsers of andere sporters te hebben toegediend en wil verder niet reageren.

Jan Ykema (midden) met zijn olympische medaille in 1988. (Foto: ANP)

KNSB schrikt van beweringen

De Volkskrant sprak 22 vrouwelijke en veertien mannelijke schaatsers die actief waren tussen 1980 en 1985. Van hen zeggen 31 nooit over dopinggebruik te hebben gesproken. Volgens vijf anderen is wel degelijk met medewerkers van de ploeg over dopinggebruik gesproken.

De KNSB laat weten zich niet te herkennen in de beweringen. "Als het waar is wat deze oud-rijders beweren, dan schrikken wij daarvan en uiteraard keuren wij het af. De KNSB staat voor een eerlijke en schone sport, daar hoort doping niet in thuis", meldt de bond.

"Wij hebben, mede naar aanleiding van de eerdere publicatie, onderzoek gedaan naar die periode. We hebben geen nieuwe feiten gevonden."

Volkskrant deed lang onderzoek

Met "de eerdere publicatie" doelt de KNSB op een verhaal van de Volkskrant van eind november, waarin stond dat de schaatsbond in 1985 diefstal van urinestalen van schaatssters Ria Visser en Yvonne van Gennip uit een dopinglab zou hebben verzwegen.

Zowel Visser als Van Gennip schrok erg van dat verhaal en ontkende ooit doping te hebben gebruikt. Bondsarts Pluijmers, die verantwoordelijk zou zijn voor de verdwijning van de urinestalen, claimde op de bewuste dag een hersenbloeding te hebben gehad en het zich daardoor niet te kunnen herinneren.

Bij de publicatie van dat verhaal liet de Volkskrant weten dat het in het afgelopen jaar naar aanleiding van een tip onderzoek deed naar doping in de schaatssport en dat het onderzoek heeft geresulteerd in "een aantal verhalen die de komende periode worden gepubliceerd".

