Kjeld Nuis was tevreden dat hij zondag revanche op zichzelf nam door de 1.000 meter te winnen bij de wereldbeker in Heerenveen, maar de tweevoudig olympisch kampioen baalde ook een klein beetje dat hij niet meedeed aan de recordregen in Thialf.

De gelukkigste man van Heerenveen was afgelopen weekend waarschijnlijk ijsmeester Beert Boomsma, want er werd twee dagen keihard gereden in Thialf.

Vier van de acht afstanden leverden een baanrecord op (Nao Kodaira op de 500 meter, Brittany Bowe op de 1.000 meter, Ireen Wüst op de 1.500 meter en Danila Semerikov op de 5.000 meter). Bovendien waren er in twee dagen liefst 33 persoonlijke records te noteren.

"Complimenten voor de ijsmeester", zei Nuis na zijn gouden plak op de kilometer. "Er lag een supergoede vloer. Het ijs gleed goed en er was veel grip."

"Het is hartstikke mooi dat er dit weekend zo hard gereden is. Zo'n wedstrijd in Tomakomai was ook leuk, weer eens op een buitenbaan, maar zo'n weekend vol baanrecords is supergaaf om te zien."

Baanrecords WB Thialf Nao Kodaira (Jap), 500 meter vrouwen: 37,17

Brittany Bowe (VS), 1.000 meter vrouwen: 1.13,24

Ireen Wüst, 1.500 meter vrouwen: 1.53,30

Danila Semerikov (Rus): 5.000 meter mannen: 6.08,96

'Valse start was niet nodig'

De sprinter van Team Jumbo mikte zondag op de 1.000 meter ook op een nieuw baanrecord, maar met 1.07,80 kwam hij zestien honderdsten tekort om zijn eigen toptijd (1.07,64) te verbeteren.

"Ik heb een klein beetje een kater, omdat ik na zo'n opening (16,4, red.) en zo'n eerste rondje (24,8, red.) harder moet kunnen rijden onder deze omstandigheden", aldus Nuis. "Iedereen reed dit weekend baanrecords en persoonlijke records, dat wilde ik ook. En ik voelde dat het erin zat."

De pupil van Jac Orie baalde zondag opnieuw van de Noorse starter Ole Herman Sörli, die wegens een vermeende valse start van tegenstander Thomas Krol beide schaatsers terugfloot. Op zaterdag was Nuis bij de 1.500 meter volgens de Scandinaviër de boosdoener.

"Deze valse start was niet nodig, net als die van zaterdag", baalde Nuis. "Ik heb de beelden van 1.500 meter honderdduizend keer bekeken en het was absoluut niet vals. Ik weet niet wat er met deze starter is, maar het is gewoon jammer. Ik wil niet zeggen dat ik zonder valse start een baanrecord had gereden, maar het scheelt wel één tot twee tiende van een seconde."

Dit was een goedmakertje voor 1.500 meter'

Nuis was wel blij dat hij op de 1.000 meter zijn slechte gevoel van de 1.500 meter wegspoelde. Op de schaatsmijl werd hij zaterdag slechts vijfde na wat hij zelf een "tactisch domme" en "laffe" race noemde.

"Ik heb op de 1.000 meter in ieder geval vanaf meter 1 alles gegeven", stelde de geboren Zuid-Hollander. "Het was absoluut een goedmakertje voor de 1.500 meter, het vuur brandde zondag. Ik stond nu wel aan de start met de gedachte: ik zal ze verdomme… Die modus moet je hebben, dat moet over twee weken ook bij de NK afstanden."

De Nederlandse afstandskampioenschappen worden van 28 tot en met 30 december gehouden in Heereveen. Naast de titels staat er dan ook kwalificatie voor het EK allround/EK sprint en de WK afstanden op het spel.