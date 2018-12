De wereldbeker in eigen huis kwam precies op het juiste moment voor Antoinette de Jong. De 23-jarige schaatsster won zondag in Heerenveen goud op de 3 kilometer en rekende zo af met haar teleurstellende start van het World Cup-seizoen.

De Jong had vrijdagochtend bij haar eerste meters op het ijs van Thialf een bevrijdende ervaring. "Opeens was het goede gevoel er weer", zegt de allrounder van Team Jumbo.

De Friezin begon ijzersterk aan het seizoen met twee keer goud (1.500 en 3.000 meter) en één keer zilver (5.000 meter) bij het kwalificatietoernooi voor de World Cup, maar die topvorm kon ze tot haar eigen teleurstelling niet meenemen naar de eerste twee wereldbekers in Japan. De Jong eindigde in Obihiro en Tomakomai geen enkele keer op het podium.

"Het was een beetje een kwelling in Japan, ik heb daar eigenlijk geen meter 'goed geraakt'", geeft ze toe. "Ik wilde hard rijden en dan is het vervelend als dat niet lukt en ik het niet kan corrigeren."

De Jong reisde na haar Japanse trip met haar ploeggenoten af naar Collalbo voor een trainingskamp. "Ik heb daar zo hard gewerkt om uit mijn 'Japan-slag' te komen, maar er stond daar veel wind en het ijs was niet altijd even goed."

"Vervolgens stond ik vrijdag voor het eerst weer op het ijs in Thialf en dacht ik: ik heb het weer. Dat was zo'n fijn gevoel. Ik wist dat ik heel veel kon laten zien dit weekend, maar dat moest ik nog wel even doen."

'Ik vond het echt superspannend'

De Jong reed zaterdag al een prima 1.500 meter (vijfde in 1.54,86), maar een dag later liet ze pas echt zien dat de topvorm weer terug was. Met een tijd van 3.59,41 troefde de pupil van Jac Orie al haar concurrenten af op de 3 kilometer en bleef ze minder dan een seconde boven het baanrecord van Ireen Wüst (3.58,68).

"Ik ben echt diep gegaan, was goed misselijk na mijn race", aldus De Jong. "Maar ik ben echt blij dat ik deze zege heb kunnen pakken. En dat ik voor het eerst onder de vier minuten gereden heb in Thialf."

De Rottumse startte al in de tweede van acht ritten en moest daardoor lang afwachten of haar tijd genoeg was voor de overwinning.

"Ik vond het echt superspannend. Ik zat in mijn eentje en durfde eigenlijk niet meer te kijken naar de andere races. Ik was heel zenuwachtig, maar het is mooi om hier in Heerenveen te winnen. Vorig jaar won ik hier mijn eerste wereldbeker, nu mijn derde. Prachtig om dat mee te maken in een vol Thialf."