Sven Kramer wist zondag pas voor de negende keer in 43 pogingen geen goud te pakken bij een wereldbekerrace over 5 kilometer, maar gezien zijn lastige start van dit seizoen was de Fries zeer content met zijn optreden in Thialf.

"Ik ben heel erg tevreden met mijn tijd, zeker als je kijkt hoe de laatste twee maanden gegaan zijn", aldus de 32-jarige Kramer, die achter de verrassende Rus Danila Semerikov (baanrecord van 6.08,96) en Patrick Roest (6.09,82) als derde eindigde in een tijd van 6.10,61. "Ik zie weer een opgaande lijn. Natuurlijk had ik graag gewonnen, maar dat was niet reëel."

De schaatser van Team Jumbo kwakkelt al enkele maanden met zijn rug, een blessure waar hij al langer last van heeft. De viervoudig olympisch kampioen reed daardoor begin november geen geweldig World Cup Kwalificatietoernooi en vertrok een maand geleden al na één slechte 1.500 meter bij de eerste wereldbeker in Obihiro uit Japan.

"Mijn laatste goede 5 kilometer was op 13 oktober", doelde Kramer op zijn baanrecord van 6.10,97 bij een trainingswedstrijd in Inzell. "Daarna heb ik nog een verdwaalde 1.500 meter in Japan gereden, maar daar had ik beter niet naartoe kunnen gaan."

"Vervolgens heb ik de goede keuze gemaakt om terug naar huis te gaan, even terug naar de basis. Het was goed om mijn lijf, mijn rug en mijn geest wat rust te geven. Het blijft moeilijk, sommige dagen gaat het goed en sommige dagen wat minder, maar over het algemeen gaat het langzaam wat beter."

'Zo'n blessure kost gewoon veel energie'

Kramer heeft het liever niet over zijn blessure ("Ik vind het gewoon vervelend om de hele dag over mijn rug te praten"), maar hij kan er niet omheen dat de kwetsuur voorlopig een grote stempel op zijn seizoen drukt.

"Zo'n blessure kost gewoon veel energie", stelde hij. "Ik ben schaatser, ben daar 24 uur per dag, zeven dagen per week mee bezig. Dat heeft me ook heel veel gebracht, ik heb veel gewonnen omdat ik 24/7 met mijn sport bezig ben. Maar vaak kan je kracht ook meteen je valkuil zijn."

Kramer heeft de afgelopen maanden ook meer dan gewenst aanpassingen moeten doen aan zijn trainingsprogramma. Desondanks heeft hij het gevoel dat hij conditioneel nog steeds "top" is.

"Maar daar red je het niet altijd mee. Het is wel fijn dat die voorwaarde er is, want als die er niet is, ben je helemaal weg. Mijn conditie heeft mij in het verleden heel vaak gered en dat doet het nu blijkbaar weer. Het schaatsen gaat nog niet super, maar ik rijd gewoon goed op conditie."

'Moet wikken en wegen waar ik goed uit verf kom'

Die conclusie zorgt ervoor dat Kramer zondag met meer vertrouwen uit Thialf vertrok dan hij voor dit weekend had. Over een kleine twee weken, op vrijdag 28 december, beginnen de NK afstanden en daar moet hij zich zien te plaatsen voor zijn hoofddoelen deze winter, de internationale allroundtoernooien en de WK afstanden.

"Ik denk dat ik nu op de juiste weg zit om goed te kunnen zijn tussen kerst en oud en nieuw en daar te kijken naar het tweede deel van het seizoen", zei de pupil van Jac Orie.

"Het is misschien niet reëel om te denken dat ik dit seizoen alles nog kan. Dus zal ik moeten wikken en wegen waar ik heel goed uit de verf kan komen."

"Allrounden gaat me aan het hart, dus dat doe ik graag. Het EK allround, de WK afstanden en het WK allround zijn de drie toernooien waar ik voor wil gaan. Met de NK zijn dat waarschijnlijk de enige drie wedstrijden die ik nog rijd."