Sven Kramer is zondag bij zijn rentree derde geworden op de 5 kilometer bij de World Cup in Heerenveen. De winst ging verrassend naar Danila Semerikov, die een nieuw baanrecord reed. Op de 1.000 meter revancheerde Kjeld Nuis zich met het goud voor zijn vijfde plek van een dag eerder op de 1.500 meter.

Kramer, die al in de eerste rit op het ijs verscheen, kwam op de 5.000 meter tot een tijd van 6.10,61. De Fries maakte in Thialf zijn rentree, nadat hij afgelopen maand vervroegd terugkeerde na een teleurstellend optreden in Obihiro.

De 32-jarige Kramer zei vorige week tijdens het trainingskamp van Team Jumbo in Collalbo nog te twijfelen of hij dit weekend al zijn rentree zou maken, omdat hij nog niet hersteld was van een hardnekkige rugblessure. Uiteindelijk besloot hij toch in actie te komen.

Voor Kramer betekende de derde plaats zijn eerste bronzen medaille ooit in wereldbekerverband. De olympisch kampioen pakte in 91 World Cup-races 61 maal goud en 5 keer zilver.

Semerikov verbetert baanrecord Roest

Semerikov kwam tot een tijd van 6.08,96 en dook daarmee twee honderdsten onder het baanrecord van Patrick Roest, dat hij begin november bij het World Cup-kwalificatietoernooi reed.

De 24-jarige Rus is de eerste buitenlander met een baanrecord op de 5.000 meter in Thialf sinds Johan Olav Koss in 1993. De viervoudig olympisch kampioen uit Noorwegen kwam destijds tot 6.36,57.

Roest eindigde met 6.09,82 als tweede en greep daarmee naast zijn tweede wereldbekerzege van dit seizoen op de 5 kilometer. Vorige maand was de Zuid-Hollander wel de sterkste in het Japanse Obihiro.

Jorrit Bergsma moest met 6.12,16 genoegen nemen met de vijfde plaats en Marcel Bosker eindigde met 6.16,86 als negende.

Nuis verslaat Kulizhnikov op 1.000 meter

De 29-jarige Nuis boekte de 21e wereldbekerzege uit zijn carrière - en de vijftiende op de 1.000 meter - door met 1.07,80 slechts zestien honderdsten boven zijn eigen baanrecord te blijven.

De olympisch kampioen rekende af met zijn rivaal Pavel Kulizhnikov, die dit seizoen al twee keer een World Cup over 1.000 meter won. De Rus moest nu genoegen nemen met zilver in 1.07,93. Zijn landgenoot Denis Yuskov pakte brons (1.07,95).

Thomas Krol, die zaterdag op de 1.500 meter de eerste wereldbekerzege uit zijn carrière pakte, eindigde op de kilometer als vijfde in 1.08,40.

Nuis won vorige maand de 1.000 meter in het Japanse Tomakomai, de tweede wereldbeker van dit seizoen. De rijder van Team Jumbo eindigde een week eerder in Obihiro als tweede achter Kulizhnikov, terwijl hij vorige week de World Cup in het Poolse Tomaszów Mazowiecki oversloeg.

Verbij slaat 1.000 meter over met blessure

Kai Verbij, die de leider in het wereldbekerklassement was, meldde zich met een lichte liesblessure af voor de 1.000 meter.

Zijn ploeggenoot Dai Dai Ntab eindigde zondagochtend als vijfde op de kilometer in de B-groep in 1.10,00. Gijs Esders kwam niet verder dan de zestiende tijd (1.10,72), terwijl Hein Otterspeer werd gediskwalificeerd.

Havard Lorentzen, die zondag als vierde eindigde, is de nieuwe nummer één in het klassement van de 1.000 meter. Nuis staat tweede op slechts drie punten van de Noor.