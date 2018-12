Antoinette de Jong heeft zondag voor de derde keer in haar loopbaan de 3.000 meter gewonnen bij een wereldbekerwedstrijd. Op de 1.000 meter in Heerenveen ging het goud in een baanrecord naar de Amerikaanse Brittany Bowe.

De Jong startte al in de tweede rit van de 3 kilometer en moest alleen rijden doordat Ireen Wüst zich uit voorzorg had afgemeld, maar de 23-jarige Friezin reed met 3.59,41 een tijd die al haar concurrenten te machtig was. Ze bleef minder dan een seconde boven het baanrecord van Wüst (3.58,68).

De Canadese Isabelle Weidemann, die vorige maand verrassend de beste was op bij de 3.000 meter op de buitenbaan van Tomakomai, eindigde zondag in Thialf als tweede in een persoonlijk record van 4.00,12 en is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement over de 3 en 5 kilometer.

De Tsjechische Martina Sáblíková rekende in een rechtstreeks duel af met Esmee Visser en pakte zo brons (4.00,33). Visser, die in november in Obihiro de beste was op de 3 kilometer, schaatste een persoonlijke toptijd (4.00,62), maar viel net buiten het podium met de vierde plaats.

Melissa Wijfje reed ook een persoonlijk record (4.02,73) en dat was goed voor de zevende plek. Reina Anema klokte met 4.08,47 de veertiende tijd.

De Jong won vorig seizoen ook de 3 kilometer bij de World Cup in Thialf. In maart van dit jaar pakte ze eveneens goud op de 3.000 meter bij de wereldbekerfinale in Minsk. De allrounder van Team Jumbo werd vorige maand zevende (Obihiro) en vijfde (Tomakomai) bij de eerste twee wereldbekerraces over 3 kilometer van dit seizoen.

Bowe rijdt op 1.000 meter derde baanrecord van weekend

Bowe bezorgde Thialf eerder op zondag op de 1.000 meter het derde baanrecord van dit weekend. De Amerikaanse, die vorige week in het Poolse Tomaszów Mazowiecki ook al de beste was op de kilometer, dook met een nieuw wereldrecord op een laaglandbaan (1.13,24) liefst 66 honderdsten onder haar oude toptijd (1.13,90), die ze in februari van 2015 had neergezet.

Zaterdag reden Wüst (1.500 meter) en Nao Kodaira (500 meter) al naar een baanrecord in Thialf.

De Japanse Miho Takagi schaatste zondag op gepaste afstand (1.13,93) naar het zilver op de 1.000 meter. De Russische Yekaterina Shikhova eindigde in 1.14,03 als derde.

Jutta Leerdam was de beste Nederlandse op de zevende plek. Met 1.14,49 bleef de negentienjarige rijdster van Team IKO maar elf honderdsten boven haar persoonlijk record, gereden op hoogte in Salt Lake City.

Wüst eindigt dag na zege als achtste

Wüst eindigde een dag na haar indrukwekkende zege op de 1.500 meter als achtste op de kilometer in 1.14,82. Letitia de Jong klokte de negende tijd: 1.14,90.

Joy Beune was zondagochtend de beste op de 1.000 meter in de B-groep in een tijd van 1.16,29. Lotte van Beek eindigde als derde in 1.16,62.

Bowe vergrootte door de twintigste wereldbekerzege uit haar carrière haar voorsprong in het World Cup-klassement van de 1.000 meter. Takagi staat tweede op vijftien punten. Wüst is de beste Nederlandse op plek vier.