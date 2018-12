Thomas Krol kon zaterdag amper geloven wat hem overkwam op de 1.500 meter in Heerenveen. De 26-jarige schaatser reed een van de snelste tijden ooit op een laaglandbaan en boekte daardoor de eerste wereldbekerzege uit zijn carrière.

Wanneer hij voor het laatst gewonnen had? Krol laat even een stilte vallen. "Tja", zegt hij na een paar seconden. "Ik heb weleens een afstand gewonnen bij een NK sprint. Maar nooit een titel, nooit een World Cup. Mijn tweede plek op de 1.500 meter bij de EK afstanden was mijn beste uitslag."

De specialist op de middellange afstand was vorig seizoen bij het NK sprint inderdaad twee keer de beste op de 1.000 meter, maar verder is er amper goud te ontdekken op zijn erelijst. Podiumplekken staan er wel op, zoals een derde plek op de 1.500 meter bij de WK afstanden van 2016. En in de wereldbeker won hij al zeven keer brons.

"Op het podium rijden is niks mis mee, ik vond die derde plekken supergaaf", aldus Krol. "Alleen, ik schaats natuurlijk mijn hele leven al om te winnen en ik kan niet ontkennen dat me dat niet vaak gelukt is. Het is ongelooflijk dat ik nu wel gewonnen heb, en dan ook nog in een vol Thialf. Hopelijk is dit de eerste zege van vele."

Krol reed zaterdag "zonder twijfel" zijn beste race ooit op de 1.500 meter. Met een tijd van 1.43,78 was hij drie tienden sneller dan de Amerikaanse nummer twee Joey Mantia en slechts vier tienden langzamer dan het baanrecord van Denis Yuskov.

De rijder van Team Jumbo schaatste al in vijfde van tien ritten en zat dus lange tijd in spanning op het middenterrein. "Ha, ik ben de tijd doorgekomen met schietgebedjes. Ik hoopte zo dat de anderen langzamer zouden zijn, maar ik was er tot het laatste moment niet gerust op. Dat maakt deze zege des te mooier."

'Dit had ik zelf ook niet voor mogelijk gehouden'

Olympisch kampioen Kjeld Nuis, die als vijfde eindigde in 1.44,62, zei zaterdag na de race dat hij niet verbaasd is dat zijn ploeggenoot de stap naar de hoogste plek van het podium heeft gemaakt.

Krol is zelf wel verrast door zijn optreden. "Dit had ik niet voor mogelijk gehouden", zegt de winnaar. "Ik had 1.45,3 staan als snelste tijd in Thialf en nu rijd ik 1.43,7. Ik weet nog goed dat Yuskov hier zijn baanrecord reed (1.43,36, red.), toen dachten we met z'n allen: hoe kan dat nou? En nu rijd ik zelf een tijd in de 1.43. Ik kan het nog niet helemaal bevatten."

Dat komt ook doordat Krol, die na vorig seizoen de overstap maakte van de ploeg van Gerard van Velde naar de ploeg van Jac Orie, pas afgelopen woensdag met zijn ploeggenoten uit het Italiaanse Collalbo vertrok, na een pittig trainingskamp van tien dagen.

"We hebben daar getraind om aan het eind van dit jaar goed te zijn bij de NK afstanden (28-30 december in Heerenven, red.)", stelt Krol. "Natuurlijk wil je het zo goed mogelijk doen als je aan de start van een wedstrijd staat, maar ik was er helemaal niet zeker van dat ik hard zou rijden dit weekend."

'Moeilijk om World Cup in Polen over te slaan'

Door het trainingskamp moest de schaatser uit Overijssel vorige week met pijn in zijn hart de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki overslaan. "Dat vond ik moeilijk", erkent hij.

"Maar ik heb jarenlang wél alles gereden en vervolgens was ik aan het eind van het jaar bij een NK of een olympisch kwalificatietoernooi net niet goed genoeg. Dat hoop ik nu te voorkomen. Alleen dat ik nu al zo goed zou zijn - ik blijf het herhalen - dat had ik niet gedacht."

Krol kan zondag proberen om zijn tweede World Cup-zege te boeken. Hij start in de zevende van tien ritten op de 1.000 meter tegen de Rus Viktor Mushtakov.

Het programma van de tweede en laatste dag in Thialf begint om 14.00 uur met de 1.000 meter voor vrouwen. Daarna volgen de kilometer voor mannen, de 3.000 meter (vrouwen) en de 5.000 meter (mannen), met de rentree van Sven Kramer.