Ireen Wüst was zaterdag blij verrast met haar eigen optreden bij de wereldbeker in Heerenveen. De 32-jarige schaatsster won de 1.500 meter door haar eigen baanrecord te verbeteren.

"Ik had veel verwacht vandaag, maar een baanrecord zag ik niet aankomen", zei Wüst met een glimlach. "Dit is ook voor mij een aangename verrassing. Maar zo gaat het vaak: als je iets niet ziet aankomen, gebeurt het juist."

De Brabantse boekte in Thialf haar 23e World Cup-zege op de 1.500 meter - en haar tweede van dit seizoen - door 1.53,30 te klokken. Daarmee was ze liefst zeven tienden sneller dan de nummer twee (de Amerikaanse Brittany Bowe) én ze haalde één honderdste van haar eigen baanrecord af. Die toptijd stond al sinds 29 december 2013.

"Het zat 'm vandaag vooral in de opening", analyseerde Wüst. "Ik kan me niet herinneren dat ik ooit 25,3 op het bord heb zien staan na de eerste 300 meter, dat gaf me wel een kick. En het publiek hielp ook mee. Het zat goed vol, zeker voor een World Cup."

De vijfvoudig olympisch kampioene vierde haar baanrecord direct uitbundig. "Ik denk dat het een heel mooie rit was, daar ben ik heel blij mee."

"Dit geeft ook veel vertrouwen op weg naar het grote doel van dit seizoen, een wereldrecord op de 1.500 meter. Dit zegt natuurlijk niet dat dat gaat gebeuren, maar het zegt wel dat ik op de goede weg ben."

'Fijn thuiskomen na vier weken op trage banen'

Dat wereldrecord moet aan het einde van het seizoen komen bij het WK allround in Calgary of de World Cup-finale in Salt Lake City.

Heerenveen kan qua snelheid de competitie met de Noord-Amerikaanse hooglandbanen niet aan, al werd er zaterdag over de hele linie vreselijk hard gereden in Thialf.

"Het ijs hier is echt loeisnel", aldus Wüst. "Maar we hadden dit seizoen ook alleen nog maar superzware omstandigheden en traag ijs gehad. Als je in Obihiro, Tomakomai en Tomaszów Mazowiecki hebt geschaatst, dan voelt Thialf alsof je in Calgary of Salt Lake City bent."

"Na vier weken op trage banen was het fijn thuiskomen in Heerenveen. Iedereen heeft dat gevoel van eindelijk weer snel ijs, ook de buitenlandse schaatsers. Ik kreeg deze week echt weer een sensatie van snelheid, dat gaf een kick."

'Ik denk niet dat ik te vroeg in vorm ben'

Wüst erkende dat het voor haar een "trendbreuk" is dat ze half december al twee World Cup-zeges geboekt heeft. Meestal heeft ze opstartproblemen aan het begin van een seizoen en is ze pas echt goed in het tweede deel van een winter.

"Trendbreuk vind ik wel een mooi woord", lachte de rijdster van TalentNED. "Het gaat dit seizoen lekker. En we hebben de afgelopen weken best hard getraind, dus ik denk niet dat ik te vroeg in vorm ben. Het is de bedoeling dat het de komende weken nog beter gaat."

Wüst zoekt de verklaring voor haar vroege vorm bij haar andere manier van trainen dit seizoen. Onder haar nieuwe trainer Peter Kolder volgt ze een schema dat significant afwijkt van hoe ze het 't afgelopen decennium aanpakte.

"Ik heb het écht anders gedaan dan anders", stelde Wüst. "Mijn lichaam heeft nieuwe prikkels gekregen en dat slaat goed aan. Ik ben vooral sneller geworden. Nee, ik vond het niet spannend om iets anders te gaan doen. Ha, en nu lijkt het me goed om op deze weg verder te gaan."