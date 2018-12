Kjeld Nuis had zaterdag na zijn vijfde plek op de 1.500 meter bij de wereldbeker in Heerenveen even wat tijd nodig om af te koelen. De olympisch kampioen baalde stevig van zijn optreden in Thialf.

"Dit was gewoon een slechte rit. Ik maakte een tactisch domme fout, begon veel te langzaam. Het liefst had ik tijdens mijn race geremd en was ik overnieuw begonnen", zei Nuis, nadat hij de kleedkamer had opgezocht om "wat dingen in de hoek smijten, een beetje te janken en een beetje te schelden".

De 29-jarige schaatser van Team Jumbo moet het als sprinter normaal gesproken hebben van het eerste deel van zijn race, maar zaterdag legde hij het juist in de eerste 700 meter af tegen zijn teamgenoot Thomas Krol, die voor het eerst in zijn carrière een wereldbekerzege boekte.

Krol opende in 23,4 en reed een eerste volle ronde van 25,2. Nuis zette daar drie ritten later 23,8 en 25,5 tegenover, en die aan het begin opgelopen achterstand werkte door in de eindtijden (1.43,78 voor Krol, 1.44,62 voor Nuis).

"Superknap van Thomas, hij heeft met lef gereden en dat loont", aldus Nuis. "Wat ik vandaag deed, was gewoon heel laf. Ik ben een schaatser die er vol in moet gaan en dat heb ik niet gedaan. Daar heb ik nu spijt van."

'Dit was zwaar onder de maat'

De pupil van Jac Orie gaf toe dat hij zich tijdens zijn race te veel had gericht op zijn Noorse tegenstander Sverre Lunde Pedersen, die als allrounder langzamer begint dan de geboren Zuid-Hollander. "Op de eerste kruising jaagde ik op Pedersen, maar daardoor was ik te gehaast. Als ik gewoon mijn eigen rit rijd, gaat het beter."

"Ik had nu maar een seconde verval tussen mijn eerste en tweede rondje, dat slaat helemaal nergens op. Ik moet een eerst volle ronde van 25,2 rijden, dan al moe zijn en nog net een tweede rondje 26,5 kunnen neerzetten. Dan rijd ik in een goede tijd. Dit was zwaar onder de maat."

Nuis wilde de zware trainingen op het trainingskamp van Team Jumbo van vorige week in het Italiaanse Collalbo niet de schuld geven van zijn mindere optreden.

"Vrijdag reed ik in de training gewoon een snelle temporonde en vandaag ging het op zich ook wel lekker, ik 'raakte' mijn slagen prima. Maar na de opening dacht ik: wow, dat is langzaam, nu moet ik echt aanzetten. En daarom reed ik te krampachtig en verprutste ik mijn race."

Nuis krijgt zondag een kans op revanche, want dan staat de 1.000 meter op het programma in Thialf. "Morgen gaan we wel gewoon volle bak", kondigde hij met een glimlach aan.