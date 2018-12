Thomas Krol heeft zaterdag voor het eerst in zijn carrière een wereldbekerzege geboekt. De 26-jarige schaatser was in Heerenveen de beste op de 1.500 meter, terwijl Patrick Roest naar het brons reed. ​Pavel Kulizhnikov zegevierde op de 500 meter.

Krol begon razendsnel aan zijn schaatsmijl met rondjes 25,2 en 26,5. Met zijn eindtijd van 1.43,78 bleef hij maar 0,42 seconden boven het bijna vier jaar oude baanrecord van Denis Yuskov, de Rus die zaterdag vierde werd in 1.44,61.

De Amerikaan Joey Mantia pakte in 1.44,09 het zilver. Roest reed met 1.44,12 een nieuw persoonlijk record en dat was goed genoeg voor de derde plek. Olympisch kampioen Kjeld Nuis klokte de vijfde tijd (1.44,62).

Krol pakte in zijn loopbaan al zeven keer een bronzen medaille in de wereldbeker, waarvan vier keer op de 1.500 meter, maar hij was nog nooit eerste (of tweede) geworden in de World Cup.

Bosker derde op 1.500 meter in B-groep

Nuis, Roest en Krol waren vorige week niet in Polen voor de World Cup in Tomaszów Mazowiecki, omdat ze met hun ploeg Team Jumbo op trainingskamp in het Italiaanse Collalbo waren.

Wereldrecordhouder Yuskov won dit seizoen de 1.500 meter in Obihiro en Tomaszów Mazowiecki. In Tomakomai was er, bij afwezigheid van de Rus, een Nederlands podium met Nuis (goud), Roest (zilver) en Krol (brons). Nuis (zilver) en Roest (brons) pakten ook een medaille in Obihiro.

De Japanner Seitaro Ichinohe gaat nog steeds aan de leiding in het wereldbekerklassement, vlak voor Yuskov, Nuis en Krol.

Marcel Bosker eindigde zaterdagochtend in een tijd van 1.46,67 als derde op de 1.500 meter in de B-groep. De pas twintigjarige Louis Hollaar werd zesde in een persoonlijk record van 1.48,21.

Kulizhnikov pakt zege op 500 meter

Op de 500 meter ging de zege naar Kulizhnikov. De Rus klokte een tijd van 34,49 en hield daarmee onder anderen de Japanners Tsubasa Hasegawa (zilver in 34,52) en Yuma Murakami (brons in 34,55) achter zich.

Kulizhnikov zou aanvankelijk tegen Kai Verbij starten, maar de 24-jarige Nederlander liep tijdens de warming-up een lichte liesblessure op. Dai Dai Ntab was met de vijfde tijd (34,69) de beste Nederlander op de 500 meter.

Michel Mulder speelde geen rol van betekenis op de sprintafstand en eindigde met een tijd van 34,95 als zeventiende.

Bij de World Cup van vorige week in Polen trok Kulizhnikov zowel op de eerste als de tweede 500 meter aan het langste eind. Beide keren stonden er geen Nederlanders op het podium.

Op de massastart wist Simon Schouten niet op het podium te eindigen. De Nederlander moest met de vijfde plek genoegen nemen. De Zuid-Koreaan Cheonho Um won het goud, gevolgd door zijn landgenoot Jaewon Chung (tweede) en de Belg Bart Swings (derde).