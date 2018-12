Ireen Wüst heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen in een baanrecord goud gepakt op de 1.500 meter. Op de 500 meter zegevierde Nao Kodaira in een baanrecord, terwijl Jutta Leerdam op plek elf de beste Nederlandse was.

De 32-jarige Wüst noteerde een tijd van 1.53,30. Haar oude baanrecord stond sinds 29 december 2013 - gereden bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de Spelen in Sochi - op 1.53,31.

Wüst verbeterde in Thialf niet alleen haar baanrecord, maar de regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter scherpte ook haar eigen wereldrecord op een laaglandbaan aan.

Bij de vorige World Cup, in het Poolse Tomaszów Mazowiecki, ging de zege naar Miho Takagi, maar de Japanse wist in Heerenveen niet onder de tijd van Wüst te duiken. De Japanse klokte een tijd van 1.54,37, waarmee ze naast het podium belandde (vierde).

De Amerikaanse Britanny Bowe noteerde achter Wüst, die haar tweede World Cup-zege van het seizoen boekte op de 1.500 meter, de tweede tijd (1.54,00). De Russin Yekaterina Shikhova (1.54,03) moest genoegen nemen met brons.

De tijden van Antoinette de Jong (vijfde in 1.54,86) en Lotte van Beek (zesde in 1.55,20) waren net niet genoeg voor een podiumplek, terwijl Melissa Wijfje buiten de top tien eindigde (twaalfde).

Kodaira rijdt naar goud op 500 meter

Op de 500 meter snelde de 32-jarige Kodaira naar een tijd van 37,17. Daarmee was ze 0,12 seconden sneller dan haar oude toptijd, die ze in november 2017 neerzette (37,29).

Vanessa Herzog dook ook onder het oude baanrecord. De Oostenrijkse veroverde zilver in een nieuwe persoonlijke toptijd van 37,23. Het brons ging naar de Amerikaanse Bowe (37,70).

Leerdam verbeterde met een tijd van 38,18 haar persoonlijk record. De negentienjarige Nederlandse viel desondanks net buiten de top tien. Janine Smit eindigde in 38,47 als zeventiende.

Het ijs in Thialf was razendsnel, want liefst zeven van de twintig schaatssters in de A-groep verbeterden hun persoonlijk records.

Letitia de Jong was zaterdagochtend de beste op de 500 meter in de B-groep in een tijd van 38,57. Antoinette de Jong eindigde bij haar uitstapje op de kortste afstand als vijfde in een persoonlijk record van 39,13 en Wüst werd twaalfde in 39,48.

Kodaira ongeslagen sinds einde seizoen 2015/2016

Kodaira was vorige week niet bij de World Cup inTomaszów Mazowiecki, waardoor Herzog twee keer goud pakte op de 500 meter.

Olympisch kampioene Kodaira won de eerste vier 500 meters van dit seizoen in Obihiro en Tomakomai. De laatste keer dat de Japanse in de wereldbeker op de kortste afstand startte en niet won, was aan het einde van het seizoen 2015/2016.

Herzog gaat met 390 punten nog steeds ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement op de 500 meter. Kodaira staat door haar twee gemiste races slechts vierde met 300 punten.

Op de massastart greep Irene Schouten naast de overwinning. De Nederlandse eindigde als tweede achter de Japanse Nana Takagi. De derde plek ging naar de Japanse Ayano Sato.

Schouten eindigde vorige maand bij de eerste wereldbeker in Japan ook als tweede achter Takagi, regerend olympisch kampioen op dit onderdeel. De Italiaanse Francesca Lollobrigida, vierde in Thialf, voert het wereldbekerklassement aan.