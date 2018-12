Sjinkie Knegt mist begin volgend jaar het EK in eigen land. De shorttracker heeft bij een ongeluk met een heftruck een zware spierblessure aan zijn linkerbeen opgelopen.

De 29-jarige Knegt heeft niks gebroken, maar wel kneuzingen, bloeduitstortingen en fors spierletsel in zijn onderbeen, meldt schaatsbond KNSB donderdag.

Het ongeluk gebeurde dinsdag in de schuur bij het huis van de Fries in Bantega. Hij wilde na het stallen van een nieuwe freesmachine uit zijn vorkheftruck stappen, maar het voertuig stond niet op de handrem en rolde van een hellinkje af.

"Ik stond net met mijn rug tegen het deurkozijn en mijn been raakte korte tijd bekneld tussen de heftruck en dat kozijn", legt Knegt uit.

Onderzoek in het ziekenhuis in Heerenveen wees uit dat er "uitgebreid spierletsel" is aan de voor- en zijkant van het linkeronderbeen van de wereldkampioen van 2015.

'Dit is een flinke teleurstelling'

Knegt moet de komende vier weken in een spalk en zeker zes tot twaalf weken revalideren. De Europees kampioen van 2012, 2015 en 2018 mist daardoor sowieso het EK, dat van 11 tot en met 13 januari wordt gehouden in Dordrecht. Zijn deelname aan het WK half maart is hoogst onzeker.

"Dit is een flinke teleurstelling", aldus Knegt. "Met de pijn valt het nu wel mee. Ik hoef geen pijnstillers of drank te nemen, het is draaglijk. Maar dat ik voorlopig niet kan schaatsen, is een enorme domper."

'De Schicht uit Bantega' won afgelopen februari bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang zilver op de 1.500 meter, zijn tweede olympische medaille na brons op de 1.000 meter in 2014.

Knegt nam na afgelopen winter wat gas terug en begon een paar maanden later dan normaal met trainen, maar toch zette hij aan het begin van dit seizoen al een paar goede resultaten neer. Zo won hij vorige maand de 1.500 meter bij de wereldbeker in het Amerikaanse Salt Lake City. Afgelopen weekend werd hij in het Kazachse Almaty tweede op de 1.000 meter.

"Het is bijzonder jammer voor het Nederlandse shorttrack dat Sjinkie op het EK in Dordrecht zijn kwaliteiten niet kan laten zien", reageert bondscoach Jeroen Otter. "Sjinkie was weer goed, ik weet zeker dat hij op het EK weer voor de titel kon gaan. Heel zonde, dit."