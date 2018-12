Sven Kramer doet komend weekeinde mee aan de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. De 32-jarige schaatser zal starten op de 5.000 meter.

Kramer zit in de Nederlandse selectie die de KNSB dinsdagavond bekendmaakte. Een woordvoerder van zijn ploeg Team Jumbo bevestigt aan NUsport dat de Fries zal rijden in Thialf.

Kramer zei vorige week in Collalbo nog te twijfelen of hij dit weekend al zijn rentree zou maken, omdat hij nog niet hersteld was van een hardnekkige rugblessure. "Als het een risico is, doe ik niet mee in Heerenveen. En als het goed gaat, doe ik het wel", zei hij toen tegen de NOS.

De viervoudig olympisch kampioen keerde vorige maand vervroegd terug uit Japan na een teleurstellend optreden tijdens de eerste wereldbeker in Obihiro. Sindsdien werkt hij aan zijn rentree, al stond hij de afgelopen periode nog niet veel op het ijs. Hij sloeg de World Cups in het Japanse Tomakomai en het Poolse Tomaszów Mazowiecki over.

Kramer heeft al langer last van zijn rug. Hij richt zich vooral op de NK afstanden van eind december, want dat is ook een kwalificatiewedstrijd voor de WK afstanden en het EK allround.

De 5.000 meter in Heerenveen staat zondag op het programma. Ook de ploeggenoten van Kramer keren komend weekeinde, na hun trainingskamp in Collalbo, terug in het wereldbekercircuit.