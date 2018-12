Esmee Visser won zondag in Tomaszów Mazowiecki voor het eerst een World Cup over 5.000 meter, maar de olympisch kampioene op de langste afstand was niet echt tevreden over haar optreden in Polen.

"Ik vond het niet zo goed gaan'', aldus de 22-jarige Visser voor de camera van de NOS. "Tegen het einde reed ik technisch niet lekker meer. Daar baal ik van."

De stayer van TalentNED was met een tijd van 7.05,18 een seconde sneller dan de nummer twee Isabelle Weidemann (7.06,19). De Canadese kwam in de slotrit nog dicht in de buurt van de tijd van Visser, omdat de Nederlandse wat instortte en afsloot met drie rondjes in de 34 seconden en een rondje 35,2.

"Ik had hier graag met een grotere voorsprong goud gepakt", zei Visser. "Ik had kennelijk toch meer last van de zware omstandigheden dan ik vooraf dacht. Maar ik heb gewonnen, dus ik mag eigenlijk niet klagen."

Visser voelde twijfels na lastige race in Tomakomai

De Beinsdorpse pakte vorige maand bij de eerste World Cup in Obihiro haar eerste wereldbekerzege door de snelste tijd te rijden op de 3.000 meter.

Een week later ging het echter mis in Tomakomai. De frêle schaatsster had veel moeite met de harde wind op de Japanse buitenbaan en werd slechts twaalfde op de 3.000 meter, op bijna tien seconden van winnares Weidemann.

"Ik heb in Tomakomai niet lekker kunnen rijden, dus daarna spookte het wel een beetje door mijn hoofd of ik het nog wel kon. Het gevoel dat ik overhield aan tegen de wind in schaatsen was niet goed. Daarom is het wel fijn dat ik hier eerste word en voel dat ik het nog kan."

'Het is voor mij allemaal heel nieuw'

Visser brak vorig seizoen bijna vanuit het niets door, met olympisch goud op de 5.000 meter in Zuid-Korea als ultieme bekroning. Meedraaien in een wereldbekercyclus, met veel lange reizen en bijna elk weekend wedstrijden, heeft ze nog niet eerder meegemaakt.

"Het is allemaal heel nieuw voor mij", stelde de Zuid-Hollandse. "Het is nog wat de vraag hoe ik dat allemaal meeneem naar de wedstrijden. Ik had vandaag op een betere manier willen winnen, maar voor wat ik allemaal meemaak, was dit een mooie stap op weg naar de NK afstanden aan het eind van deze maand."

Visser gaat na drie van de zes World Cup-weekenden aan de leiding in het wereldbekerklassement over 3.000 en 5.000 meter. Ze heeft een voorsprong van drie punten op de nummer twee Weidemann. Volgend weekend is de vierde World Cup in Heerenveen.