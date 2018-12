Het is onzeker of Sven Kramer volgend weekend in Heerenveen meedoet aan de vierde wereldbeker van het schaatsseizoen. De 32-jarige Fries heeft nog steeds last van een hardnekkige rugblessure, die hem al enige tijd parten speelt.

"Als het een risico zou zijn, doe ik niet mee in Heerenveen. En als het goed gaat, doe ik het wel", aldus Kramer tegen de NOS tijdens het trainingskamp van Team Jumbo in het Italiaanse Collalbo.

"Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik eind december bij de NK afstanden weer in redelijke doen ben", doelt hij op het feit dat er bij dat toernooi ook kwalificatie op het spel staat voor de WK afstanden en het EK allround.

Kramer keerde vorig maand vervroegd terug uit Japan na een teleurstellend optreden tijdens de eerste wereldbeker. Na een matige tijd op 1.500 meter in de B-groep (1.48,10) sloeg hij de rest van het weekend in Obihiro over en ook de tweede World Cup in Tomakomai en de derde dit weekend in het Poolse Tomaszów Mazowiecki liet hij schieten.

De negenvoudig wereldkampioen allround werkt sinds zijn terugkeer uit Japan aan zijn herstel, maar dat gaat met vallen en opstaan. Zo stond hij de afgelopen weken maar een paar keer op het ijs.

"Het gaat langzaam beter", stelt Kramer. "Maar voor een topsporter is het natuurlijk nooit snel genoeg. Als ik voorzichtig ben, kan ik veel voorkomen, maar ik moet ook arbeid leveren om straks wel prestaties te kunnen leveren. We moeten de juiste balans proberen te vinden en dat is niet altijd even makkelijk."

'Zou kunnen dat ik minder ga rijden'

De rug, al jaren de zwakke plek van Kramer, zou ervoor kunnen zorgen dat de viervoudig olympisch kampioen dit seizoen niet alles kan rijden wat hij zou willen rijden bij de grote toernooien.

"Als het heel goed gaat, wil ik alles rijden. Zou het wat minder gaan met mijn rug, dan kan ik wat minder rijden", aldus Kramer. "Ja, het doet pijn om zo te denken."

De kopman van Team Jumbo is inmiddels een beetje gewend geraakt aan zijn rugklachten. "Ja, ik heb altijd wel last. Maar ja, ik heb niet de illusie dat het ooit helemaal weggaat. Ik hoop gewoon dat het langzaam beter gaat. En dan zal het vast een keer goed komen, toch?"

De vierde World Cup van het seizoen is op zaterdag 15 en zondag 16 december in Heerenveen. De NK afstanden zijn tussen 28 en 30 december in Thialf.