Marcel Bosker heeft zondag zijn eerste wereldbekerzege geboekt. De 21-jarige schaatser was in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de beste op de 10 kilometer. Bij de vrouwen maakte Esmee Visser op de 5 kilometer haar status als olympisch kampioene waar.

Bosker reed een aflopend schema op de 10 kilometer, eindigde met zes rondjes in de 31 seconden en klopte met een tijd van 13.25,27 zijn elf concurrenten.

Alexander Rumyantsev leek in de slotrit onder de tijd van de Nederlander te duiken, maar de ervaren Rus (32) beet zich stuk op de sterke slotrondes van Bosker en eindigde in 13.26,76 als tweede. Danila Semerikov ging kapot in de laatste vier rondjes. De Rus deed 37,5 seconden over zijn laatste vierhonderd meter en moest in 13.28,71 genoegen nemen met brons.

Bosker had tot zondag drie keer World Cup-brons op zijn erelijst staan. De in Zwitserland geboren Nederlander werd vorig seizoen derde op de 1.500 meter in Erfurt en de 5.000 meter in Minsk en pakte vorige maand brons op de 5 kilometer in Obihiro.

Jorrit Bergsma won 's ochtends de 10 kilometer in de B-groep en met 13.14,95 was hij een stuk sneller dan Bosker later op de dag. De olympisch kampioen van 2014 had wel het voordeel van een kwartetstart. "Als Jorrit in de A-groep had gereden, was hij hier de winnaar geweest'', bekende Bosker na zijn race bij de NOS.

Jouke Hoogeveen (vijfde in 13.24,77), Kars Jansman (zesde in 13.27,34) en Simon Schouten (dertiende in 13.43,86) waren de andere Nederlanders in de B-groep, waarin de Canadese wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen ernstig teleurstelde met een tiende plek in 13.38,55.

Visser pakte tweede wereldbekerzege

De 22-jarige Visser startte in Polen voor het eerst in de A-groep bij een World Cup over 5.000 meter en pakte meteen goud, de eerste Nederlandse zege van het weekend. De Beinsdorpse kwam onder zware omstandigheden ondanks lastige slotrondes tot een prima tijd van 7.05,18.

De Canadese Isabelle Weidemann reed een stuk vlakker dan Visser en kwam in de slotrit nog dicht in de buurt van de tijd van de stayer van TalentNED, maar ze kwam op de streep een seconde tekort (7.06,19). Het brons ging naar de Russische Natalia Voronina (7.08,68).

Visser, die vorig seizoen een stormachtige doorbraak beleefde met een olympische titel als bekroning, won vorige maand bij de 3 kilometer in Obihiro voor het eerst wereldbekergoud. Ze gaat met 149 punten nipt aan de leiding in de gecombineerde World Cup-stand op de 3 en 5 kilometer.

Tweevoudig olympisch kampioene 5 kilometer Martina Sáblíková uit Tsjechië stelde teleur met de vijfde tijd (7.11,26). Melissa Wijfje (negende in 7,23,67) en Reina Anema (tiende in 7.27,16) eindigden in de achterhoede.

Carien Kleibeuker won zondagochtend de 5 kilometer in de B-groep. De 40-jarige Nederlandse, die zich niet had geplaatst voor de eerste twee wereldbekers van het seizoen en daardoor niet mocht starten in de A-groep, was met 7.14,29 ruim drie seconden sneller dan de nummer twee Valerie Maltais uit Canada.

Nederlandse mannen winnen wereldbeker teamsprint

Op de teamsprint veroverden de Nederlandse mannenploeg de eindzege in de wereldbeker op de teamsprint. Michel Mulder, Dai Dai Ntab en Kai Verbij hadden in Polen, waar dit niet-olympische onderdeel voor de derde en laatste keer dit seizoen op het programma stond, voldoende aan de tweede plek voor de eindzege in het klassement.

Nederland reed een tijd van 1.21,43. Alleen Noorwegen was iets sneller (1.21,27). Rusland eindigde op de derde plaats in 1.21,74. Als laatste rijder kwam Verbij in de derde en laatste ronde nog even in de problemen. Hij ging in de buitenbocht bijna onderuit, maar wist zich goed te herstellen.

Nederland won dit onderdeel in Obihiro (met Kjeld Nuis voor Ntab) en eindigde in Tomakomai als tweede (met Nuis voor Michel Mulder).

De Nederlandse vrouwen slaagden er niet in de eindzege te pakken op de teamsprint. Ireen Wüst, Femke Beuling en Letitia de Jong eindigden zondag in 1.28,53 als derde achter Japan (1.27,82) en Rusland (1.28,18) en raakten de eerste plek in het eindklassement daarmee kwijt aan de Russen.