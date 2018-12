De Nederlandse shorttrackers hebben zondag een succesvolle slotdag beleefd bij de World Cup in Almaty. Op de aflossing pakten beide Oranje-ploegen goud en individueel was er zilver voor Suzanne Schulting (1.500 meter) en Lara van Ruijven (500 meter).

Schulting, Van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries reden in de finale van de relay naar de zege, voor Zuid-Korea en Canada. Slotrijdster Schulting ging de laatste ronde met een knappe actie voorbij aan de Zuid-Koreaanse Choi Min-Jeong

Choi kwam op het laatste rechte stuk ongelukkig in aanraking met Schulting en struikelde daardoor. De Zuid-Koreaanse topper moest met een brancard van het ijs worden vervoerd.

De Nederlandse vrouwen boekten hun eerste zege van het seizoen op de aflossing. De bronzen ploeg van de Olympische Winterspelen van Pyeongchang werd zowel in Calgary als Salt Lake City vierde.

Ook bij de mannen ging de overwinning voor het eerst dit seizoen naar het Nederlandse kwartet, bestaande uit Daan Breeuwsman, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Dennis Visser. Canada pakte zilver en het brons ging naar China.

Zuid-Korea kwam als eerste over de streep, maar de Aziatische ploeg werd na de race gediskwalificeerd omdat de slotrijder op het voorlaatste rechte stuk Knegt blokkeerde met zijn arm. De Fries gooide direct zijn armen in de lucht en vond later gehoor bij de jury.

Schulting komt op 1.500 meter niet langs Choi

Schulting, de olympisch kampioene op de 1.000 meter, wist Choi een uur eerder in de finale van 1.500 meter niet af te troeven.

De 21-jarige Friezin ging in de voorlaatste ronde binnendoor bij de Canadese Kim Boutin, maar eenzelfde inhaalactie bij Choi had in de laatste omloop had geen succes. Daardoor moest Schulting genoegen nemen met zilver.

De Nederlandse was eerder in de race betrokken bij een valpartij van de Zuid-Koreaanse Kim Ji-Yoo en bij een val van de Hongaarse Sara Luca Bacskai, maar de jury besloot na bestudering van de beelden dat Schulting geen blaam trof.

Schulting had zaterdag al goud gepakt op de 1.000 meter, haar vierde individuele World Cup-zege van het seizoen. In het Canadese Calgary won ze de 1.000 en 1.500 meter en in Amerikaanse Salt Lake City was ze de snelste op de 1.000 meter.

Zilver voor Van Ruijven op 500 meter

Van Ruijven moest in de finale van de 500 meter alleen haar meerdere erkennen in de Hongaarse Petra Jaszapati. De Poolse Natalia Maliszewska legde beslag op de derde plaats.

De finale verliep behoorlijk chaotisch. In de eerste ronde bleven Maliszewska en Jaszapati ternauwernood op de been. In de laatste ronde ontstond een grote valpartij, waarbij alleen de Hongaarse niet gehinderd werd. De jury wees Sofia Prosvirnova als veroorzaker van de valpartij aan, waardoor de Russin werd gediskwalificeerd.

Eerder dit seizoen won Van Ruijven de 500 meter bij de eerste World in Calgary. Dat was de eerste wereldbekerzege in haar carrière. Bij de tweede World Cup in Salt Lake City werd de 500 meter gewonnen door Maliszewska en pakte Schulting zilver.

Knegt buiten medailles

Sjinkie Knegt slaagde er op de 1.500 meter bij de mannen net niet in om een medaille te bemachtigen. De Fries eindigde op vierde plaats achter de drie Zuid-Koreanen Kim Gun-Woo, Hong Kyung-Hwan en Lee June-Seo.

Knegt pakte in Salt Lake City nog goud op de 1.500 meter.