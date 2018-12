Pavel Kulizhnikov heeft vrijdag bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de 500 en de 1.000 meter op zijn naam geschreven. Kai Verbij pakte zilver op de kilometer, terwijl het Nederlands team teleurstellend achtste werd op de ploegenachtervolging.

Verbij zorgde op de laatste afstand van de eerste dag in Polen voor de eerste Nederlandse medaille. De sprinter van Team Reggeborgh reed op de 1.000 meter op gepaste afstand van winnaar Kulizhnikov naar zilver: 1.09,23 om 1.09,92. De Noor Havard Lorentzen eindigde als derde in 1.10,07.

De 24-jarige Kulizhnikov heeft nu negentien wereldbekerzeges op de 500 meter en tien op de 1.000 meter op zijn erelijst staan.

Verbij eindigde twee weken geleden bij de wereldbeker in het Japanse Tomakomai ook als tweede op de 1.000 meter, toen achter Kjeld Nuis. De olympisch kampioen is niet afgereisd naar Tomaszów Mazowiecki. Verbij neemt met 148 punten de leiding in het World Cup-klassement over van Nuis.

Gijs Esders was vrijdag de enige andere Nederlander in de A-groep op de kilometer. De schaatser uit Overijssel werd dertiende in 1.11,37. In de B-groep was er een derde plek voor Lennart Velema (1.10,82) en een gedeelde zestiende plaats voor Martijn van Oosten en Dai Dai Ntab (1.11,94).

Gelegenheidstrio stelt teleur bij ploegenachtervolging

Simon Schouten, Jorrit Bergsma en Kars Jansman reden op de nieuwe Poolse ijsbaan voor het eerst samen een achtervolging in de wereldbeker. De marathonschaatsers kwamen tot een matige achtste tijd van 3.53,67.

Winnaar Japan was ruim zes seconden sneller dan Nederland. De Aziatische ploeg van coach Johan de Wit bleef met een tijd van 3.47,50 de nummer twee Noorwegen (3.47,76) nipt voor. Het brons ging naar Rusland in 3.47,82.

De ploegenachtervolging stond in Polen voor de derde en laatste keer dit seizoen op het World Cup-programma. Nederland ging aan de leiding in het klassement, maar zakte door het resultaat in Polen naar de vierde plek. Noorwegen eindigt als eerste.

De Oranje-ploeg schaatste twee weken geleden in Tomakomai met Patrick Roest, Douwe de Vries en Marcel Bosker naar het goud op de ploegenachtervolging. Een week daarvoor was er zilver achter Rusland voor De Vries, Bosker en Chris Huizinga.

Deze vier schaatsers zijn of niet in Polen (Team Jumbo-rijders De Vries, Roest en Huizinga) of waren niet geselecteerd voor de team pursuit in Tomaszów Mazowiecki (Bosker).

Verbij schaatst vijfde tijd op 500 meter

Op de 500 meter was Kulizhnikov veertien honderdsten sneller dan de nummer twee, de Japanner Ryohei Haga: 34,83 om 34,98. Olympisch kampioen Lorentzen werd derde in 35,10.

De Japanner Yuma Murakami (35,18) eindigde als vierde, terwijl Verbij de vijfde tijd klokte. Met 35,240 was hij maar drie duizendsten sneller dan de Japanners Tsubasa Hasegawa en Tatsuya Shinhama, die in 35,243 gedeeld zesde werden. Shinhama, die vorige maand twee zeges boekte in Tomakomai, blijft de leider in het World Cup-klassement.

Nederlands kampioen Ntab moest in 35,30 genoegen nemen met plek negen, terwijl Ronald Mulder bij zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen als veertiende eindigde (35,46).

Michel Mulder won eerder op vrijdag de 500 meter in de B-groep in 35,35. Jesper Hospes klokte de zevende tijd in het ochtendprogramma.

Jan Smeekens, de regerend wereldkampioen op de 500 meter, ontbreekt tijdens de derde wereldbeker in Polen. Hij verblijft momenteel met Team Jumbo in Collalbo voor een trainingskamp. Smeekens won tot dusver als enige Nederlander dit seizoen een wereldbekermedaille op de 500 meter (derde in Tomakomai).