Ireen Wüst is vrijdag met de Nederlandse achtervolgingsploeg én individueel op de 1.000 meter net naast het podium geëindigd bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De zeges op dag één gingen naar Japan (achtervolging), Vanessa Herzog (500 meter) en Brittany Bowe (1.000 meter).

Wüst reed samen met Lotte van Beek en Melissa Wijfje naar de vierde plaats op de ploegenachtervolging. Het Oranje-trio was met een tijd van 3.07,02 ruim 4,5 seconde langzamer dan Japan (3.02,49), dat voor de derde keer op rij goud pakte.

Rusland eindigde in 3.04,10 als tweede en Canada (3.05,70) completeerde het podium in de Arena Lodowa.

De Nederlandse vrouwen eindigden bij de eerste wereldbekers in Obihiro (met Wüst, Van Beek en Joy Beune) en Tomakomai (met Van Beek, Beune en Antoinette de Jong) respectievelijk als tweede en vierde.

Japan was ook bij die races oppermachtig en eindigt met een maximale score van 360 punten als eerste in het World Cup-klassement. Nederland is de nummer vier, achter Rusland en Canada. De ploegenachtervolging stond in Polen voor de derde en laatste keer dit seizoen op het wereldbekerprogramma

Bowe heerst op 1.000 meter in Polen

Wüst eindigde op de 1.000 meter als vierde in een tijd van 1.16,89. De Brabantse, die tot woensdag nog op Lanzarote was voor een zonnig trainingskamp, kwam 0,31 seconde tekort voor het brons, dat naar de Russische Daria Kachanova (1.16,57) ging.

Bowe was met afstand de beste op de kilometer. De tweevoudig wereldkampioen sprint, die twee weken geleden in Tomakomai bij de vorige World Cup achter de in Polen afwezige Nao Kodaira tweede werd op de 1.000 meter, was met 1.15,39 meer dan een seconde sneller dan de nummer twee, de Japanse Miho Takagi (1.16,42).

Jutta Leerdam was de tweede Nederlandse op de tiende plek. Met een tijd van 1.17,533 was ze maar zes duizendsten sneller dan haar landgenote Letitia de Jong (1.17,539), die elfde werd. Lotte van Beek kwam met een tijd van 1.18,19 niet verder dan plek vijftien.

Sanneke de Neeling eindigde vrijdagochtend in de B-groep in 1.17,45 als tweede op de 1.000 meter.

Bowe gaat met 157 punten aan de leiding in het wereldbekerklassement op de kilometer. Ze heeft een voorsprong van negen punten op Takagi. Wüst staat vierde op 31 punten van de Amerikaanse.

Herzog wint 500 meter bij afwezigheid van Kodaira

Op de 500 meter kwam Herzog op de nieuwe overdekte ijsbaan ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Warschau tot een baanrecord van 37,97. De 23-jarige schaatsster boekte zo de vierde World Cup-zege uit haar carrière en de tweede op de kortste afstand.

De Russische Olga Fatkulina pakte zilver in 38,08 en haar landgenote Kachanova (38,29) werd ook hier derde. Bowe (38,31) kwam op de 500 meter twee honderdsten tekort voor het podium.

Nao Kodaira, die al ruim twee seizoenen ongeslagen is op de 500 meter in de wereldbeker, is niet in Polen. De Japanse won vorige maand in Obihiro en Tomakomai de eerste vier wereldbekerraces op de korte afstand, maar is de leiding in het wereldbekerklassement nu kwijt aan Herzog. De Oostenrijkse werd vier keer tweede in Japan.

Janine Smit was vrijdag de beste Nederlandse op de dertiende plek (39,01). Leerdam klokte met 39,04 de veertiende tijd en Femke Beuling (39,63) eindigde als twintigste en laatste. Vrijdagochtend werd De Jong in 39,40 derde in de B-groep. Esmé Stollenga zette toen de tiende tijd neer (39,75).