De Nederlandse selectie voor de komende World Cup in het Poolse Tomaszów Mazowiecki kent zoals aangekondigd flink wat wijzigingen. Jorrit Bergsma komt voor het eerst dit wereldbekerseizoen in actie, terwijl de volledige ploeg van Team Jumbo ontbreekt.

De 32-jarige Bergsma plaatste zich weliswaar voor de eerste twee World Cups in Japan (Obihiro en Tomakomai), maar liet begin dit seizoen al weten dat hij daar zou ontbreken.

De winnaar van olympisch zilver op de 10 kilometer werd in oktober vader en gaf de voorkeur aan het rijden van marathons. Hij staat in Polen aan de start van de 10.000 meter en de ploegachtervolging.

Zoals bekend ontbreekt de volledige ploeg van Team Jumbo in Tomaszów Mazowiecki. De teamleiding heeft voor een kort trainingskamp in het Italiaanse Collalbo gekozen. Bij de vierde wereldbeker in Heerenveen (14-16 december) is de ploeg van coach Jac Orie weer van de partij.

Absentie Jumbo leidt tot nieuwe namen

De afwezigheid van Jumbo betekent dat bij de mannen onder anderen Jan Smeekens, Kjeld Nuis, Thomas Krol, Sven Kramer en Patrick Roest niet meedoen in Polen. Dai Dai Ntab, Jesper Hospes, Lennart Velema, Martijn van Oosten, Jouke Hoogeveen en Marcel Bosker reizen daardoor wél af naar de nieuwe Arena Lodowa.

Bij de vrouwen ontbreken Antoinette de Jong en Joy Beune namens de Jumbo-ploeg, wat kansen biedt voor Lotte van Beek, Sanneke de Neeling, Esmé Stollenga en Imke Vormeer.

De World Cup in Tomaszów Mazowiecki wordt van vrijdag 7 tot en met zondag 9 december verreden. Een week later vindt de vierde wereldbeker dus in het Heerenveense Thialf plaats. Volgend jaar komen Hamar (1-3 februari) en Salt Lake City (9-10 maart) nog aan bod.

World Cup-selectie vrouwen 500 meter: Letitia de Jong, Jutta Leerdam, Femke Beuling, Janine Smit, Esmé Stollenga

1.000 meter: Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Letitia de Jong, Lotte van Beek, Sanneke de Neeling

1.500 meter: Ireen Wüst, Melissa Wijfje, Lotte van Beek, Jutta Leerdam, Reina Anema

5.000 meter: Esmee Visser, Melissa Wijfje, Carien Kleibeuker, Reina Anema, Imke Vormeer

Ploegachtervolging: Lotte van Beej, Ireen Wüst, Melissa Wijfje, Reina Anema

Teamsprint: Janine Smit, Letitia de Jong, Ireen Wüst, Femke Beuling