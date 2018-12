Kjeld Nuis heeft zaterdag de 1.500 meter op de wereldbeker in Tomakomai op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen op die afstand bleef Patrick Roest en Thomas Krol voor op de Japanse buitenbaan.

Nuis klokte 1.47,61 en was daarmee ruim een halve seconde sneller dan zijn ploeggenoten van Jumbo, Roest (1.48,20) en Krol (1.48,39). De tijd van Nuis betekende tevens een nieuw baanrecord.

De Japanner Seitaro Ichinohe werd voor eigen publiek vierde in een tijd van 1.48,44. Douwe de Vries, de vierde Nederlander op de schaatsmijl, kwam niet verder dan de zestiende plek met 1.50,81.

Denis Yuskov, Europees kampioen op de schaatsmijl, ontbrak in Tomakomai. De Rus won vorige week de 1.500 meter in Obihiro, met Nuis als tweede en Roest als derde.

"Heel jammer, ik had hier graag tegen hem gereden", zei Nuis tegen de NOS. "Ik baalde heel erg van mijn tweede plek in Obihiro."

In Tomakomai versloeg hij Roest in een rechtstreeks duel. "Het tactische plan heeft gewerkt. Ik wilde wat langzamer beginnen om daarna in het kielzog van Patrick volle bak door te rijden."

"Dat ging perfect. Het was een super goede rit. Ik kon tot aan de streep blijven doorpompen."

Stand wereldbeker 1.500 meter mannen 1. Kjeld Nuis (NED) 114 punten

2. Patrick Roest (NED) 102 punten

3. Thomas Krol (NED) 91 punten)

4. Seirato Ichinohe (JPN) 83 punten

5. Sverre Lunde Petersen (NOO) 76 punten

6. Min Seok Kim (ZKO) 72 punten

7. Masaya Yamada (JPN) 71 punten

Shinhama wint 500 meter

Tatsuya Shinhama won in Tomakomai ook de tweede race op de 500 meter. De 22-jarige sprinter, die dit seizoen debuteert in het wereldbekercircuit, zegevierde voor eigen publiek met een tijd van 35,20.

Daarmee was Shinhama sneller dan in zijn winnende rit van een dag eerder (35,45). De Rus Viktor Muchtakov eindigde als tweede (35,44) en het brons ging naar de Japanner Yuma Murakami (35,53).

Kai Verbij was de beste Nederlander. Met 35,63 greep hij als nummer vier net naast brons. Verbij reed beter dan op vrijdag toen hij als vijftiende eindigde (36,08).

Jan Smeekens, de nummer drie van de eerste race (35,58), reed zaterdag de vijfde tijd (35,66). Dai Dai Ntab werd twaalfde (35,93) en Michel Mulder belandde op de vijftiende plaats met een tijd van 35,99. In de B-divisie reed Hein Otterspeer de vierde tijd (36,44).

In het wereldbekerklassement nam Shinhama de leiding over van de Rus Pavel Kulizhnikov, die op zaterdag niet van start ging. Ntab moest daardoor in de voorlaatste rit alleen rijden.

Stand wereldbeker 500 meter mannen 1. Tatsuya Shinhama (JPN) 204 punten

2. Hävard Lorentzen (NOO) 174 punten

3. Ryohei Haga (JPN) 154 punten

4. Viktor Mushtakov (RUS) 153 punten

5. Pavel Kulizhnikov (RUS) 152 punten

6. Jan Smeekens (NED) 150 punten

7. Kai Verbij (NED) 141 punten

Geen Nederlands succes bij massastart

De massastart in Tomakomai heeft voor Nederland geen succes opgeleverd. De Wit-Rus Vitaly Mikhailov zegevierde na een lange solo. De Zuid-Koreaan Um Cheon-Ho eindigde als tweede en de Belg Bart Swings werd derde. Kars Jansman (tiende) en Chris Huizinga (dertiende) konden geen hoofdrol vervullen.

Simon Schouten behaalde vorige week in Obihiro zilver op de massastart. Hij verscheen in Tomakomai niet aan de start.