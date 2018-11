Ireen Wüst heeft zaterdag de 1.500 meter gewonnen op de wereldbeker in Tomakomai. De andere Nederlandse deelnemers eindigden net naast het podium op de Japanse buitenbaan.

De olympisch kampioene op de schaatsmijl noteerde een nieuw baanrecord van 1.58,74. Daarmee boekte ze haar eerste wereldbekerzege van het seizoen en de 22e in haar carrière op de 1.500 meter. Op alle afstanden heeft ze 45 zeges in de wereldbeker.

Wüst was een halve seconde sneller dan de Japanse Miho Takagi (1.59,28). Het brons ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe (1.59,82).

"Mijn vorm groeit, maar is nog niet daar waar hij moet zijn. Voor nu is het in elk geval goed genoeg", zei Wüst tegen de NOS. "Op zondag rijd ik nog lekker de 1.000 en 3.000 meter. Ik heb het naar mijn zin hier. Ik vind het wel iets hebben, dat schaatsen in de buitenlucht."

Behalve de top drie reed alleen Antoinette de Jong een tijd onder de twee minuten. Met 1.59,95 werd zij vierde. Lotte van Beek (zesde in 2.00,07), Melissa Wijfje (zevende in 2.00,84) en Joy Beune (achtste in 2.01,06) reden ook in de top tien.

Vorig weekend bij de eerste wereldbeker in Obihiro werd Wüst nog vierde op de 1.500 meter, die toen gewonnen werd door Bowe. De Amerikaanse gaat aan de leiding in het klassement op deze afstand.

Stand wereldbeker 1.500 meter vrouwen 1. Brittany Bowe (VS) 108 punten

2. Miho Takagi (JPN) 108 punten

3. Ireen Wüst (NED) 103 punten

4. Antoinette de Jong (NED) 81 punten

5. Lotte van Beek (NED) 78 punten

6. Melissa Wijfje (NED) 66 punten

7. Joy Beune (NED) 65 punten

Nederlanders buiten top tien op 500 meter

Nao Kodaira maakte haar onoverwinnelijke status op de 500 meter opnieuw waar. De olympisch- en wereldkampioene op de sprint zegevierde tijdens de wereldbeker op het buitenijs in Tomakomai ook in de tweede race.

De 32-jarige Japanse won met een tijd van 38,26. Daarmee was ze wel iets langzamer dan op vrijdag, toen ze met 38,03 een officieus wereldrecord in de buitenlucht neerzette.

Kodaira veroverde zaterdag voor eigen publiek haar twintigste wereldbekerzege op de 500 meter. De Oostenrijkse Vanessa Herzog kwam opnieuw ruimschoots tekort.

De Europees kampioene moest voor de vierde keer op rij in dit nog prille seizoen genoegen nemen met zilver (38,56). De Amerikaanse Bowe pakte brons in 38,99.

De Nederlandse sprintsters vielen buiten de top tien. Jutta Leerdam (elfde in 39,54), Letitia de Jong (twaalfde in 39,60) en Janine Smit (veertiende in 39,69) kwamen niet in de buurt van het podium.

Stand wereldbeker 500 meter vrouwen 1. Nao Kodaira (JPN) 240 punten

2. Vanessa Herzog (OOS) 216 punten

3. Angelina Golikova (RUS) 167 punten

4. Brittany Bowe (VS) 166 punten

5. Olga Fatkulina (RUS) 164 punten

10. Jutta Leerdam (NED) 120 punten

Koreaanse wint massastart

De Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum sprintte naar de overwinning bij de massastart. De Italiaanse Francesca Lollobrigida finishte als tweede en de Canadese Ivanie Blondin pakte brons. Wijfje (negende) en Esmee Visser (twaalfde) konden niet meestrijden om de medailles.

Irene Schouten behaalde vorige week zilver in Obihiro op de massastart. Zij verscheen in Tomakomai niet aan de start.