Jan Smeekens heeft vrijdag bij de tweede wereldbeker van het schaatsseizoen in het Japanse Tomakomai brons veroverd op de eerste 500 meter. De Nederlandse vrouwen speelden op de kortste sprintafstand geen rol van betekenis.

Smeekens klokte in de buitenlucht een tijd van 35,58 en verzekerde zich daarmee van een podiumplek. De schaatser van Team Jumbo was een fractie sneller dan de Japanse nummer vier Ryohei Haga (35,70).

Het goud in Tomakomai ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama (35,45), terwijl zijn landgenoot Yuma Murakami (35,53) zilver pakte. Shinhama veroverde vorige week bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Obihiro brons.

Smeekens eindigde toen op de zevende plek. De 31-jarige Overijsselaar, regerend wereldkampioen op de 500 meter, veroverde in Tomakomai de 38e wereldbekermedaille uit zijn loopbaan.

"Het is lang geleden dat ik op een 500 meter zó kapot ben gegaan", zei Smeekens na afloop bij de NOS. "Ik voelde de kou overal en kreeg er hoofdpijn van, maar ik vind schaatsen in de buitenlucht wel grappig. Ik zie het als een uitdaging om jezelf zodanig voor te bereiden dat je toch goed kunt zijn."

De andere Nederlanders speelden geen rol van betekenis. Dai Dai Ntab werd zevende (35,82) en Kai Verbij (36,08) klokte de vijftiende tijd in Japan. In de B-finale ging de zege naar Kjeld Nuis, Michel Mulder werd tweede.

Nederlandse vrouwen buiten medailles

De Nederlandse vrouwen wisten op de eerste 500 meter niet voor een verrassing te zorgen. Jutta Leerdam was de beste Nederlandse met een tijd van 39,40, goed voor de negende plek. Ze ging na de finish nog hard onderuit.

Janine Smit en Femke Beuling konden eveneens niet imponeren. Smit klokte een tijd van 39,83 en moest zich tevredenstellen met de zeventiende plek. Beuling werd twintigste en laatste (39,86).

De zege ging zoals verwacht naar de Japanse Nao Kodaira. De olympisch kampioen op de kortste sprintafstand veroverde het goud met 38,03 en vestigde daarmee een nieuw baanrecord. De Oostenrijkse Vanessa Herzog (38,52) en de Russin Daria Kachanova (38,82) completeerden het podium.

De tweede 500 meter (mannen en vrouwen) wordt zaterdag afgewerkt. Het is voor het eerst in tien jaar dat een wereldbeker op de langebaan in de buitenlucht wordt gehouden. De laatste keer was in 2008 in Baselga di Pinè in Italië.