De Nederlandse mannen hebben vrijdag bij de tweede wereldbeker van het schaatsseizoen in Tomakomai goud veroverd op de ploegachtervolging. De schaatssters grepen naast een medaille op de Japanse buitenbaan.

Patrick Roest, Douwe de Vries en Marcel Bosker klokten een tijd van 3.45,880 en dat was genoeg om olympisch kampioen Noorwegen (tweede in 3.47,150) en Japan (derde in 3.47,170) achter zich te houden.

Nederland pakte vorige week bij de opening van het wereldbekerseizoen in Obihiro zilver achter Rusland, dat dit keer op de vierde plek eindigde voor Canada. Roest ontbrak vorige week in de Nederlandse formatie.

Sven Kramer was er in Obihiro eveneens niet bij en meldde zich ook af voor de wereldbeker in Tomakomai. De 32-jarige Fries heeft een rugblessure en hoopt eind december bij de NK afstanden weer in actie te komen.

Nederland is regerend wereld- en Europees kampioen op de ploegachtervolging en veroverde begin dit jaar bij de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang brons op dat nummer.

Vrouwen eindigen als vierde in Tomakomai

De Nederlandse vrouwen grepen eerder op vrijdag naast een medaille. Lotte van Beek, Antoinette de Jong en Joy Beune klokten op de buitenbaan een tijd van 3.07,930, goed voor een teleurstellende vierde plek.

Het goud ging, net als vorige week in Obihiro, overtuigend naar het ongenaakbare Japan (3.02,370). Canada (3.05,950) en Rusland (3.06,690) completeerden het podium.

Vorige week pakte Nederland nog zilver achter olympisch kampioen Japan, maar toen bestond de formatie naast Van Beek en Beune uit Ireen Wüst. Vijfvoudig olympisch kampioen Wüst werd in Tomakomai vervangen door De Jong.

Het is voor het eerst in tien jaar dat een wereldbeker op de langebaan in de buitenlucht wordt gehouden. De laatste keer was in 2008 in Baselga di Pinè in Italië. De volgende wereldbeker schaatsen staat van 7 tot en met 9 december op het programma in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.