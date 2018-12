Esmee Visser heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Obihiro de eerste gouden medaille voor Nederland veroverd. De 22-jarige schaatsster van TalentNED zegevierde op de 3.000 meter in een baanrecord: 4.04,60.

De Russin Natalia Voronina eindigde als tweede in 4.05,02 en de Tsjechische Martina Sáblíková pakte brons met 4.05,23.

Visser is olympisch kampioene op de 5.000 meter en Europees kampioene op de 3.000 meter. Ze maakte in Obihiro haar officiële debuut op het hoogste niveau in het wereldbekercircuit.

Vorig seizoen was ze alleen in november in Noorwegen een keer actief in de B-groep. Daarna beleefde Visser een verrassende internationale doorbraak, maar in de wereldbeker verscheen ze toen niet meer op het ijs.

"Dit is een mooi begin", beaamde Visser bij de NOS. "Ik vond mijn race niet heel goed, vooral ook omdat ik in het begin drie keer niet lekker kruiste. Het was een beetje gehaast en rommelig, ook qua rondetijden die nogal schommelden. Ik had deze overwinning niet echt zien aankomen."

"Ik zie mezelf niet als de beste. Ik moet mezelf nog bewijzen, daarom was ik vooraf best wel gespannen. Je mag dan wel olympisch kampioen zijn, dit was toch pas echt mijn eerste wereldbekerrace in de A-groep. Het is allemaal nog een beetje wennen voor mij", aldus Visser.

Wüst eindigt als zesde

Ireen Wüst moest met een tijd van 4.06,13 genoegen nemen met de zesde plaats. Nederlands kampioene Antoinette de Jong reed de zevende tijd (4.06,57). Melissa Wijfje (tiende in 4.07,15) en Reina Anema (dertiende in 4.10,28) kwamen niet in de buurt van het podium.

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte ontbreekt vooralsnog in het deelnemersveld. Ze kon zich twee weken geleden in Thialf door buikklachten niet mengen in de strijd om de startbewijzen voor de eerste wereldbekers van het seizoen.

De schaatsster van Team Jumbo hoopt eind december bij de NK afstanden in Heerenveen weer topfit aan de start te verschijnen.

Geen Nederlandse medailles op 1.000 meter

De Oostenrijkse Vanessa Herzog schreef de 1.000 meter op haar naam. Ze deed dat in een baanrecord: 1.14,56. De Japanse Miho Takagi eindigde voor eigen publiek als tweede in 1.14,82. Haar landgenote Nao Kodaira pakte brons met 1.14,84.

Voor Herzog (23) was het haar derde wereldbekerzege in totaal en haar tweede op de 1000 meter. Begin dit jaar was ze in Erfurt voor de eerste keer in het wereldbekercircuit de snelste op de kilometer.

Ireen Wüst was de beste Nederlandse in Obihiro op de vijfde plek (1.15,34). Letitia de Jong (negende in 1.16,22) en Jutta Leerdam (tiende in 1.16,29) eindigden ook nog in de top tien.

Antoinette de Jong finishte als elfde (1.16,38) en Joy Beune belandde met een tijd van 1.18,10 op de achttiende plaats. Olympisch kampioene Jorien ter Mors ontbreekt dit seizoen in het deelnemersveld vanwege een knieblessure.