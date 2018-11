Ireen Wüst is er zaterdag niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 1.500 meter bij de World Cup in Obihiro. De olympisch kampioene op die afstand kwam niet verder dan de vierde plek. Op de massastart was er met zilver voor Irene Schouten wel Nederlands succes.

Met een tijd van 1.55,75 moest Wüst ruim zeven tienden van een seconde toegeven op winnares Brittany Bowe. De Amerikaanse klokte 1.55,03 en was net iets sneller dan de Japanse Miho Takagi (1.55,12).

Het podium in Obihiro werd gecompleteerd door de Russin Yekaterina Shikhova, die met 1.55,45 drie tienden sneller was dan Wüst.

Het gat tussen Wüst en de nummer vijf, Lotte van Beek (1.56,90), bedroeg ruim een seconde. Antoinette de Jong werd zesde in 1.57,01. De andere twee Nederlandse deelneemsters, Joy Beune (1.57,62) en Melissa Wijfje (1.58,03), kwamen niet verder dan de tiende en elfde plek.

Schouten dankzij kopwerk Wijfje tweede op massastart

Schouten pakte het zilver op de massastart. De 26-jarige marathonschaatsster moest in de eindsprint haar meerdere erkennen in olympisch kampioene Nana Takagi uit Japan. Wereldkampioene Kim Bo-reum uit Zuid-Korea gleed als derde over de streep.

Dankzij het goede kopwerk van Wijfje kon Schouten in de slotfase het tempo in de voorste gelederen flink opvoeren. De wereldkampioene van 2015 ging als koploper de laatste bocht in, maar zag op het laatste rechte stuk Takagi voorbijkomen, tot groot enthousiasme van het Japanse thuispubliek.

Schouten behaalde in februari bij de Winterspelen in Zuid-Korea olympisch brons op de massastart.

Kodaira wint ook tweede 500 meter bij vrouwen

Op de tweede 500 meter was Nao Kodaira opnieuw de snelste. De olympisch kampioene zegevierde voor eigen publiek in een baanrecord van 37,29. De Japanse won vrijdag al met een tijd van 37,49.

Europees kampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde opnieuw als tweede (37,65). De Russin Olga Fatkulina, die vrijdag nog in de B-groep moest starten, pakte brons met 37,87.

De twee Nederlandse deelneemsters vielen opnieuw buiten de top tien. Jutta Leerdam reed de dertiende tijd (38,68), na de elfde plaats op vrijdag (38,66). Letitia de Jong, op de eerste 500 meter vijftiende (38,84), kwam zaterdag niet verder dan de twintigste en laatste plek (39,22).

In de B-groep eindigde Janine Smit als eerste (38,90) en Femke Beuling als tweede (38,97). Esmé Stollenga reed de vijfde tijd (39,42).