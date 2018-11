Kjeld Nuis en Patrick Roest hebben zaterdag respectievelijk zilver en brons veroverd op de 1.500 meter bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen. De Rus Denis Yuskov won in het Japanse Obihiro. Op de tweede 500 meter was er geen Nederlands succes, maar op de massastart werd Simon Schouten tweede.

Yuskov zette een baanrecord van 1,44,55 neer en hield olympisch kampioen Nuis (1.44,81) en Roest, de nummer twee bij de Spelen, (1.45,12) daarmee onder zich.

Thomas Krol slaagde er net niet in een medaille te veroveren. Hij werd vierde in 1.45,36. Douwe de Vries kwam niet in de buurt van het podium en moest zich met een tijd van 1.47,51 tevredenstellen met de veertiende plek.

Drievoudig wereldkampioen Yuskov won vorig seizoen vier wedstrijden over 1.500 meter in de World Cup-cyclus. Hij mocht door de Russische dopingban echter niet meedoen aan de Winterspelen van afgelopen februari in Zuid-Korea. Nuis profiteerde daar destijds dankbaar van in Gangneung.

Tweede plek doet Nuis pijn

Nuis baalde van het mislopen van de winst bij de eerste 1.500 meter van het World Cup-seizoen. "Mijn rit was niet optimaal, maar ik kon wel blijven doorrijden tot het einde. Alleen was het niet hard genoeg."

Nuis dook met zijn tijd ruim onder zijn baanrecord, dat hij in november 2014 reed (1.45,97). "Ik reed een seconde harder. Toen ik mijn tijd zag, dacht ik: dit zou hem weleens kunnen zijn. Als je dat gevoel hebt tot de laatste rit en iemand duikt er nog onder, dan doet dat pijn."

Zijn ploeggenoot Roest had het idee dat hij "nog wel iets beter" had gekund. "We zijn hier nog niet zo lang, dus ik moet nog een beetje wennen aan het ijs. De bochten liepen nog niet helemaal lekker. Ik ben blij met mijn derde plek, maar ik weet ook dat er meer in zit."

Gehavende Kramer stelt teleur in B-groep

Sven Kramer reed in de B-groep de vierde tijd (1.48,10). Daarmee was de kopman van Team Jumbo langzamer dan twee weken geleden bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf (vijfde in 1.47,34).

Door aanhoudende rugklachten meldde hij zich vrijdag af voor de ploegachtervolging. De Fries staat nog wel op de deelnemerslijst van de 5.000 meter op zondag. "Het was en is nog steeds het plan dat ik morgen van start ga", liet hij bij de NOS weten.

"Maar deze rit op de 1.500 meter viel gewoon tegen. Ik hoopte op een lekker gevoel en een plaats bij de eerste twee, waardoor ik volgende week weer ik in de A-groep zou mogen meedoen. Maar van allebei was geen sprake. Ik ben hier zeker teleurgesteld over. Ik heb last van mijn rug, ja, en dat is vervelend."

De suggestie dat hij beter met het vliegtuig naar huis zou kunnen gaan, wees Kramer een tikje aarzelend van de hand. "Ik ben natuurlijk niet voor maar één race naar Japan gekomen. Je hoopt stiekem op meer dan deze tijd op de 1.500 meter, maar misschien is het wel tegen beter weten in. Het is echter nu nog te kort na mijn rit om me uit te spreken over de 5.000 meter."

Verbij vierde op tweede 500 meter

Kai Verbij miste op de tweede 500 meter het podium. De Hoogmadenaar belandde met een tijd van 34,94 op de vierde plaats. De overwinning was voor de Rus Pavel Kulizhnikov, die in Obihiro zegevierde met een baanrecord (34,61).

De Japanner Ryohei Haga eindigde als tweede (34,71) en olympisch kampioen Havard Lorentzen moest genoegen nemen met brons (34,77). De Noor had vrijdag de eerste 500 meter op zijn naam geschreven (34,73). Kulizhnikov pakte toen zilver (34,77).

Dai Dai Ntab reed zaterdag de vijfde tijd (34,98). De Nederlandse kampioen kende opnieuw problemen bij de start. Nadat hij bij de eerste poging was teruggeschoten, ging het bij de tweede keer wel goed in zijn rit tegen ploeggenoot Michel Mulder. Mede daardoor kon Ntab, evenals Verbij voor de eerste keer dit seizoen, onder de 35 seconden duiken.

Michel Mulder (dertiende in 35,23), Jan Smeekens (vijftiende in 35,29) en Hein Otterspeer (negentiende in 35,48) vervulden zaterdag een bijrol. Smeekens was vrijdag met de zevende tijd (35,08) nog de beste Nederlander.

Schouten verspeelt leidende positie massastart

Schouten legde beslag op het zilver op de massastart. De Noord-Hollander verloor zijn leidende positie op het laatste rechte stuk en moest na zestien ronden voorrang verlenen aan de Italiaan Andrea Giovannini. De Zuid-Koreaan Cheonho Um eindigde als derde.

Voor de 27-jarige Schouten was het zijn tweede wereldbekermedaille, na goud vorig seizoen in het Wit-Russische Minsk.

Chris Huizinga deed het nodige voorwerk voor Simon Schouten, die in de laatste bocht slim binnendoor glipte en op weg leek naar de winst, maar zich dus tevreden moest stellen met zilver.