Ireen Wüst heeft vrijdag haar verbazing uitgesproken over het feit dat er nog steeds geen bondscoach is voor de langebaanschaatsers. Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB is nog zoekende naar een opvolger van de vertrokken Geert Kuiper.

De 58-jarige Kuiper besloot afgelopen zomer na vier jaar te stoppen als bondscoach en de overstap te maken naar de Canadese schaatsbond, waar de Fries momenteel fungeert als technisch adviseur.

De Nederlandse ploeg zit sindsdien zonder bondscoach. De Wit, die sinds juli de rol van technisch directeur vervult, voerde de afgelopen maanden tevergeefs diverse gesprekken met een aantal kandidaten.

Sven Kramer noemde de gang van zaken onlangs al "gepruts" en Wüst sluit zich daarbij aan. "Ik deel de kritiek van Sven. Het is best wel een beetje een zooitje geweest afgelopen zomer", zei Wüst na de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden in Obihiro tegen de NOS.

'We moeten roeien met de riemen die we hebben'

De vijfvoudig olympisch kampioen begon het wereldbekerweekend in Japan door vrijdag met de achtervolgingsploeg zilver te pakken achter het ongenaakbare Japan. Het was voor het eerst dat Wüst, Lotte van Beek en Joy Beune in die samenstelling in actie kwamen.

"Normaal gesproken train je een paar keer met elkaar, maar twee uur geleden hebben we voor het eerst met z'n drieën geschaatst", aldus de 32-jarige Wüst. "We hebben geen bondscoach en daardoor ook geen centrale trainingen."

"Dat is even anders dan we gewend zijn, maar dit is een veel te mooi onderdeel om mee te stoppen. We moeten roeien met de riemen die we hebben. We zijn het gewend om een grote selectie te hebben en in verschillende samenstellingen te rijden, dus we kunnen ons wel aan deze situatie aanpassen."

De KNSB hoopt voor het einde van dit jaar alsnog een bondscoach te kunnen presenteren. Tot die tijd moeten de teams, de schaatsers en de bond het in onderling overleg oplossen wat betreft de internationale deelname aan de ploegachtervolging, de teamsprint en de massastart.