De Nederlandse mannen en vrouwen hebben vrijdag bij de eerste wereldbeker van het seizoen in het Japanse Obihiro zilver veroverd op de ploegachtervolging. Op de eerste 500 meter speelden de Nederlanders geen rol van betekenis.

De 36-jarige Douwe de Vries, Marcel Bosker en Chris Huizinga (beiden 21 jaar) noteerden een tijd van 3.42,140 en hoefden alleen de verrassende winnaar Rusland (3.41,260) voor zich te dulden op het podium.

Het Nederlandse drietal was bovendien sneller dan olympisch kampioen Noorwegen. De Noren moesten met een tijd van 3.42,770 genoegen nemen met de derde plek. Japan was iets langzamer en werd voor eigen publiek vierde.

Van de ploeg die in februari namens Nederland olympisch brons veroverde, stond niemand op het ijs in Obihiro. Sven Kramer meldde zich met rugproblemen af voor de ploegachtervolging en Jan Blokhuijsen en Koen Verweij komen dit seizoen niet in actie.

Patrick Roest was wel geselecteerd voor de ploegachtervolging, maar bleef net als Kramer langs de kant. De Vries, Bosker en Huizinga reden in Japan zodoende voor het eerst met elkaar.

Schaatssters pakken zilver achter Japan

Ireen Wüst, Lotte van Beek en Joy Beune moesten met een tijd van 3.00,120 hun meerdere erkennen in Japan, dat bijna drie seconden sneller was dan de Nederlandse formatie en met 2.57,800 een baanrecord noteerde.

Het podium in Obihiro werd gecompleteerd door Rusland, dat de Canadese schaatssters maar net voorbleef (3.01,110 om 3.01,460). Duitsland was liefst zeventien seconden trager dan Japan en eindigde als laatste.

Bij de Olympische Winterspelen van begin dit jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang moest Nederland ook genoegen nemen met zilver achter het sterke Japan.

De voltallige ploeg bestond toen naast Wüst en Van Beek uit Antoinette de Jong en de inmiddels gestopte Marrit Leenstra. De Jong komt in Obihiro alleen in actie op de individuele afstanden.

Geen succes voor Nederland op 500 meter

Op de eerste 500 meter belandden alle Nederlanders buiten de top vijf. De kortste afstand bij de mannen werd gewonnen door de Noor Havard Lorentzen (34,73).

De olympisch kampioen bleef de Rus Pavel Kulizhnikov (34,78) en de Japanner Tatsuya Shinhama (34,87) voor. Regerend wereldkampioen op de 500 meter Jan Smeekens was de beste Nederlander met een tijd van 35,08, goed voor slechts de zevende plek.

Kai Verbij reed in zijn rit tegen Smeekens naar een tijd van 35,27, maar dat was niet goed genoeg voor een plek in de top tien (twaalfde). Kjeld Nuis, Michel Mulder en Dai Dai Ntab, die de zieke Ronald Mulder verving, werden vlak daarachter respectievelijk dertiende, veertiende en vijftiende.

Ook de vrouwen speelden geen rol van betekenis op de eerste 500 meter. De tijden van Jutta Leerdam (elfde in 38,66) en Letitia de Jong (vijftiende in 38,85) waren niet goed genoeg voor een plek in de top tien.

De zege op de 500 meter ging naar de Japanse Nao Kodaira. De regerend olympisch kampioene op de kortste afstand was iets sneller dan Europees kampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk (37,49 om 37,62). De Japanse Maki Tsuji werd derde in 38,04.

Volgende week wordt in het Japanse Tomakomai de tweede wereldbeker van het seizoen verreden.