Ronald Mulder komt komend weekend niet in actie tijdens de eerste wereldbeker van het seizoen. De sprinter moet in het Japanse Obihiro verstek laten gaan door een longontsteking.

"Dit is wel een heel vervelend begin van het seizoen", zegt Mulder maandag tegen de NOS.

"Donderdag kwam de koorts opzetten en het hele weekend heeft dat aangehouden", vertelt de Europees kampioen op de 500 meter. "Vanmorgen heb ik een aantal tests gedaan en daar kwam uit dat het een longontsteking is. Elf uur lang in een vliegtuig zitten is niet te doen."

Tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker, ruim een week geleden in Heerenveen, werd Mulder nog gehinderd door een rugblessure. Op de 500 meter plaatste hij zich ternauwernood als vijfde voor de wereldbeker.

Mulder beslist later of hij alsnog naar Japan reist voor de tweede wereldbeker in Tomakomai, op 24 en 25 november. De afwezigheid van de 32-jarige Zwollenaar in Obihiro kan mogelijk gevolgen hebben voor zijn plaatsing voor de wereldbekerfinale in Salt Lake City. Daarvoor moet hij bij vijf wereldbekers in de top vijf eindigen.

"Ik zou heel erg graag in Tomakomai starten, maar ik heb geen grip op mijn gezondheid. En op dit moment denk ik alleen maar aan zo snel mogelijk fit worden."