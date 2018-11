Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt hebben zaterdag bij de tweede wereldbeker van het seizoen in Salt Lake City op respectievelijk de 1.000 en de 1.500 meter goud veroverd.

Voor Schulting betekende het haar derde wereldbekerzege van dit nog prille seizoen. Een week eerder zegevierde de 21-jarige Groningse in het Canadese Calgary op de 1.000 en 1.500 meter.

In Salt Lake City was Schulting weer de beste op de 1.000 meter, de afstand waarop ze zich olympisch kampioene mag noemen. Yara van Kerkhof bereikte ook de finale, maar eindigde daarin als vijfde en laatste. Lara van Ruijven won de B-finale.

Schulting sloeg de 1.500 meter over in Salt Lake City. De Nederlandse inbreng moest komen van Rianne de Vries, die in de finale net naast een medaille greep (vierde). De zege ging naar de Koreaan Min-jeong Choi.

Knegt neemt revanche voor Calgary

De 29-jarige Knegt nam met zijn gouden plak op de 1.500 meter in Salt Lake City revanche voor vorige week, toen hij in de halve finale strandde. De Fries ging in Canada onderuit en kreeg een straf voor het ten val brengen van een Zuid-Koreaan.

Knegt werd vrijdag met de aflossingsploeg, bestaande uit Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dennis Visser, al in de kwartfinales uitgeschakeld. In Calgary pakte Nederland nog brons op de relay.